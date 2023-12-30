Золотые огни елок, атмосфера ожидания чуда – вот что делает Новый год таким волшебным праздником. Для того чтобы праздничные впечатления были на самом высоком уровне, 24 Канал собрал подборку блюд от украинских шеф-поваров, которые должны быть на вашем новогоднем столе.

Интересно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Рецепт куриных ножек BBQ от Эктора Хименеса-Браво

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 куриных ножек;

– 5 полосок бекона;

– соль, перец, сладкая паприка – по вкусу;

– 20 грамм масла;

– 150 грамм соуса BBQ;

– 50 грамм сливочного масла;

– 50 грамм коричневого сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– 15 грамм соуса шрирача или любой острый.

Приготовление:

Аккуратно острым ножом зачистите кость голени. Верхнюю часть следует обмотать фольгой. Смешайте специи и масло и натрите курицу маринадом. Обмотайте ножку беконом, присыпьте паприкой и запекайте 25 минут при 180°. Соус BBQ, сливочное масло, сахар, мед и острый соус смешайте в огнеупорной емкости и доведите до кипения. Обмажьте ножку соусом. Запекайте курочку еще 5 – 10 минут при 180°, пока соус не перестанет липнуть к пальцам. Украсьте зеленым луком и подавайте на стол.

Сырно-картофельные палочки от Лизы Глинской

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 грамм отварного картофеля;

– 2 яйца;

– 50 грамм кукурузного крахмала;

– 200 грамм брынзы;

– соль по вкусу;

– зелень по вкусу;

– 50 грамм сливочного масла.

Приготовление:

Готовый отварной картофель и брынзу следует натереть на мелкую терку. Соединяем картофель, брынзу, зелень (укроп, петрушку), яйца, кукурузный крахмал, соль по вкусу и вымешиваем тесто. Смажьте руки сливочным маслом, возьмите небольшое количество теста, примерно столовую ложку и сформируем палочки диаметром 1 сантиметр, длиной 10 сантиметров. Разместите палочки на противне и смажьте их остатком растопленного сливочного масла. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25 – 30 минут.

Шоколадные брауни от Владимира Ярославского

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм 70% черного шоколада;

– 200 грамм сливочного масла 82.5%;

– 170 грамм сахара;

– 5 грамм средне-крупной морской соли;

– 3 яйца;

– 70 грамм муки;

– 35 грамм какао;

– 100 грамм белого шоколада;

– 100 – 150 грамм поджаренных орехов.

Приготовление:

Разломайте черный шоколад на случайные куски. В кастрюле соедините шоколад и сливочное масло. Растопите их водяной бане, пока масло не разойдется. Не забывайте перемешиваться лопаткой или венчиком. Яйца соедините с сахаром. Взбивать не нужно, размешайте смесь так, чтобы сахар растворился и добавьте к шоколаду. В миску со смесью всыпьте муку и какао. Все тщательно перемешайте. Добавьте орехи и измельченный белый шоколад. Все быстро размешивайте, чтобы шоколад остался кусочками. Добавьте соль, снова быстро все размешайте и поместите смесь в форму для выпечки. Выпекайте при 200 градусах около 12 – 15 минут, если у вас получился не толстый шоколадный слой, то 10 – 12 минут.

Просто и вкусно: обязательно приготовьте эту закуску на новый год.