Эти ингредиенты есть в вашем холодильнике: рецепт салата на Новый год

Новогодние праздники – это время, когда стол наполняется вкусными блюдами. Среди множества вкусностей, которые можно подавать на новогодний стол, особое место занимает салат с копченой курицей.

Салат с копченой курицей и сыром – очень быстрый рецепт, созданный для тех, кто хочет быстро накрыть стол и не стоять у плиты. Его непревзойденный вкус и утонченный аромат станут настоящим украшением праздничного стола.

Читайте также Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый кош с курицей и сыром

Рецепт салата с копченой курицей на Новый год

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

– 2 огурца;– 150 грамм копченого филе (если нельзя взять копченую ветчину);– 150 грамм твердого сыра (лучше всего подойдет Эдам)– 180 миллиграмм натурального йогурта;– 20 грамм жареного лука;– 2 зубчика чеснока;– соль, перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Сыр следует натереть на терке и поместить в миску. Курицу нарежьте кубиками или тонкими брусочками. Добавьте в сыр. Вымойте, очистите огурец и нарежьте кубиками. Добавьте в салат и перемешайте. Натуральный йогурт вылейте в миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Всыпьте специи (соль, перец, прованские травки). Все перемешайте и полейте соусом.

Также подойдет на новогодний стол: рецепт салата