Эти ингредиенты есть в вашем холодильнике: рецепт салата на Новый год
6 декабря 2023, 19:15Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Новогодние праздники – это время, когда стол наполняется вкусными блюдами. Среди множества вкусностей, которые можно подавать на новогодний стол, особое место занимает салат с копченой курицей.
Салат с копченой курицей и сыром – очень быстрый рецепт, созданный для тех, кто хочет быстро накрыть стол и не стоять у плиты. Его непревзойденный вкус и утонченный аромат станут настоящим украшением праздничного стола.
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Рецепт салата с копченой курицей на Новый год
- Время: 20 минут
- Порций: 3
– 2 огурца;
– 150 грамм копченого филе (если нельзя взять копченую ветчину);
– 150 грамм твердого сыра (лучше всего подойдет Эдам)
– 180 миллиграмм натурального йогурта;
– 20 грамм жареного лука;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, прованские травы по вкусу.
Приготовление:
- Сыр следует натереть на терке и поместить в миску.
- Курицу нарежьте кубиками или тонкими брусочками.
- Добавьте в сыр.
- Вымойте, очистите огурец и нарежьте кубиками.
- Добавьте в салат и перемешайте.
- Натуральный йогурт вылейте в миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Всыпьте специи (соль, перец, прованские травки). Все перемешайте и полейте соусом.