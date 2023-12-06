Вариаций Мимозы есть множество. Мы же предлагаем приготовить всем известный салат со сливочным маслом.
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Салат "Мимоза" – пошаговый рецепт
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Вымойте куриные яйца и опустите их в небольшую кастрюлю. Налейте воды, доведите до кипения и варите 10 минут. Залейте яйца холодной проточной водой, дайте им остыть и почистите от скорлупы.
- Натрите белки в миску, а в другой тарелке разомните вилкой желтки. Накройте бумажными полотенцами и отставьте.
- Почистите лук от кожуры. Затем нарежьте его ножом или натрите на терке. Положите в глубокую чашу, посыпьте щепоткой соли и залейте кипятком на 5 – 10 минут. После этого лук получит мягкий вкус. Пропаренный лук откиньте на сито.
- Натрите творог на средней терке в отдельную тарелку. Помойте, обсушите и измельчите зелень. Достаньте из банки рыбу и удалите кости. Разомните в отдельной тарелке вилкой или измельчите в блендере.
- Подготовьте широкое неглубокое блюдо для салата. Распределите на дне белки, поверх которых выложите слой тертого сыра. За ним – слой размятой рыбы, смазанной майонезом.
- Поверх майонеза уложите слой измельченного лука. Следующий слой – половина размятых желтков, которые смажьте майонезом и посыпьте измельченной зеленью. Поверх зелени натрите на мелкой терке замороженное сливочное масло.
- Завершающий слой – желтки, протертые ложкой через сито. Распределите желтки так, чтобы цвет слоя был равномерным.