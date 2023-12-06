Салат с копченой курицей и сыром – очень быстрый рецепт, созданный для тех, кто хочет быстро накрыть стол и не стоять у плиты. Его непревзойденный вкус и утонченный аромат станут настоящим украшением праздничного стола.
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Рецепт салата с копченой курицей на Новый год
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Сыр следует натереть на терке и поместить в миску.
- Курицу нарежьте кубиками или тонкими брусочками.
- Добавьте в сыр.
- Вымойте, очистите огурец и нарежьте кубиками.
- Добавьте в салат и перемешайте.
- Натуральный йогурт вылейте в миску и добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Всыпьте специи (соль, перец, прованские травки). Все перемешайте и полейте соусом.