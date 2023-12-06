Салат з копченою куркою і сиром – дуже швидкий рецепт, який створений для тих, хто хоче швидко накрити стіл та не стояти біля плити. Його неперевершений смак та витончений аромат стануть справжньою окрасою святкового столу.
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Рецепт салату з копченою куркою на Новий рік
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Сир слід натерти на тертці та помістити в миску.
- Курку наріжте кубиками або тонкими брусочками.
- Додайте до сиру.
- Помийте, очистіть огірок та наріжте кубиками.
- Додайте в салат і перемішайте.
- Натуральний йогурт вилийте в миску і додайте пропущений через прес часник.
- Всипте спеції (сіль, перець, прованські трави). Все перемішати і полийте соусом.