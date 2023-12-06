Салат з копченою куркою і сиром – дуже швидкий рецепт, який створений для тих, хто хоче швидко накрити стіл та не стояти біля плити. Його неперевершений смак та витончений аромат стануть справжньою окрасою святкового столу.

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Рецепт салату з копченою куркою на Новий рік

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 2 огірки;

– 150 грамів копченого філе (якщо немає можна взяти копчену шинку);

– 150 грамів твердого сиру (найкраще підійде Едам)

– 180 міліграмів натурального йогурту;

– 20 грамів смаженої цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець, прованські трави до смаку.

Приготування:

Сир слід натерти на тертці та помістити в миску. Курку наріжте кубиками або тонкими брусочками. Додайте до сиру. Помийте, очистіть огірок та наріжте кубиками. Додайте в салат і перемішайте. Натуральний йогурт вилийте в миску і додайте пропущений через прес часник. Всипте спеції (сіль, перець, прованські трави). Все перемішати і полийте соусом.

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