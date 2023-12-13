Новогоднее меню – это то, о чем беспокоится любая хозяйка. Есть несколько простых рецептов, которые сделают ваш стол неповторимым, а гости непременно будут восхвалять ваши таланты.

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Рецепт салата с сельдью

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Так вкусно / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 250 грамм филе сельди;

– 200 грамм маринованных огурцов;

– 4 яйца;

– 300 грамм картофеля;

– 150 грамм моркови;

– 100 грамм кукурузы;

– 100 грамм лука;

– 150 грамм майонеза;

– 150 грамм сливки 15%;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите очищенные и вымытые картофель и морковь (их также можно использовать в мундире). Сварите на "круто" яйца. Нарежьте огурцы кубиками. Лук мелко нашинкуйте, а селедку порежьте на мелкую соломку. Смешайте майонез, сливки, соль и перец по вкусу. На дно миски выложите слоями: нарезанный картофель, соус, мелко нарезанную морковь, сельдь, соус, лук, огурцы, кукурузу и соус. Очистите и вымойте яйца. Сверху на салат выложить тертые яйца. Лучше всего охлаждать салат не менее 5 часов.

Рецепт корндогов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 5

Прекрасная закуска / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 1 стакан кукурузной муки;

– 1 яйцо;

– 1 стакан молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 плоская чайная ложка порошка до выпечки;

– 10 сосисок;

– 1 литр масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, половину чайной ложки соли, яйцо и молоко. Перемешайте миксером до получения однородной массы без комков. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Нанизывайте колбаски на длинные деревянные шпажки, оставив около 5 сантиметров. Сосиски обмакните в тесто (они должны полностью пропитаться) и выложите в разогретое масло. Жарьте корндоги до золотистой корочки примерно 3 – 4 минуты. Выложите жареные корндоги на тарелку с бумажным полотенцем и подавайте к столу.

Рецепт тарта со шпинатом и курицей

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Особый пирог / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 200 грамм муки;

– 2 желтка;

– 100 грамм сливочного масла;

– 3 столовые ложки сливок 18%;

– 500 грамм куриных комков без кожи;

– 500 грамм шпината;

– 100 грамм сыра фета;

– 150 грамм сыра Гауда;

– 2 зубчика чеснока;

– специи: соль, перец, приправы для курицы по вкусу.

Приготовление:

Просейте муку на кондитерскую доску. К муке добавьте холодное, нарезанное кубиками масло, ложку сливок, желтки и специи. Из ингредиентов замесите песочное тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 190°C. Форму для торта смажьте сливочным маслом. Форму выстелите тестом, проколите его вилкой и поставьте в разогретую духовку примерно на 15 минут. Курицу нарежьте кубиками и смешайте со специями. В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем курицу. К обжаренному мясу добавьте шпинат и выдавленный чеснок. Тушите все под крышкой несколько минут. В завершение добавьте к мясу оставшиеся сливки и тщательно перемешайте ингредиенты. Выложите шпинатную начинку на выпеченный тарт. Сыр фета нарежьте кубиками и посыпьте им верх торта. Гауду натрите на терке и посыпьте на тарт. Выпекайте тарт еще 25 минут в разогретой духовке.

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