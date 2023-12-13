Новогоднее меню – это то, о чем беспокоится любая хозяйка. Есть несколько простых рецептов, которые сделают ваш стол неповторимым, а гости непременно будут восхвалять ваши таланты.

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Рецепт салата с сельдью

  • Время: 35 минут
  • Порций: 6

Так вкусно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Отварите очищенные и вымытые картофель и морковь (их также можно использовать в мундире).
  2. Сварите на "круто" яйца.
  3. Нарежьте огурцы кубиками.
  4. Лук мелко нашинкуйте, а селедку порежьте на мелкую соломку.
  5. Смешайте майонез, сливки, соль и перец по вкусу.
  6. На дно миски выложите слоями: нарезанный картофель, соус, мелко нарезанную морковь, сельдь, соус, лук, огурцы, кукурузу и соус.
  7. Очистите и вымойте яйца.
  8. Сверху на салат выложить тертые яйца.
  9. Лучше всего охлаждать салат не менее 5 часов.

Рецепт корндогов

  • Время: 1 час
  • Порций: 5

Прекрасная закуска / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. В большой миске соедините муку, сахар, разрыхлитель, половину чайной ложки соли, яйцо и молоко.
  2. Перемешайте миксером до получения однородной массы без комков.
  3. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло.
  4. Нанизывайте колбаски на длинные деревянные шпажки, оставив около 5 сантиметров.
  5. Сосиски обмакните в тесто (они должны полностью пропитаться) и выложите в разогретое масло.
  6. Жарьте корндоги до золотистой корочки примерно 3 – 4 минуты.
  7. Выложите жареные корндоги на тарелку с бумажным полотенцем и подавайте к столу.

Рецепт тарта со шпинатом и курицей

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Особый пирог / Фото Fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Просейте муку на кондитерскую доску.
  2. К муке добавьте холодное, нарезанное кубиками масло, ложку сливок, желтки и специи.
  3. Из ингредиентов замесите песочное тесто.
  4. Сформируйте из теста шар, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут.
  5. Разогрейте духовку до 190°C.
  6. Форму для торта смажьте сливочным маслом.
  7. Форму выстелите тестом, проколите его вилкой и поставьте в разогретую духовку примерно на 15 минут.
  8. Курицу нарежьте кубиками и смешайте со специями.
  9. В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем курицу.
  10. К обжаренному мясу добавьте шпинат и выдавленный чеснок.
  11. Тушите все под крышкой несколько минут.
  12. В завершение добавьте к мясу оставшиеся сливки и тщательно перемешайте ингредиенты.
  13. Выложите шпинатную начинку на выпеченный тарт.
  14. Сыр фета нарежьте кубиками и посыпьте им верх торта.
  15. Гауду натрите на терке и посыпьте на тарт.
  16. Выпекайте тарт еще 25 минут в разогретой духовке.