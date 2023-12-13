Новорічне меню – це те, про що турбується кожна господиня. Є кілька простих рецептів, які зроблять ваш стіл неповторним, а гості неодмінно вихвалятимуть ваші таланти.
Цікаво Як приготувати курку в духовці: поради, що зроблять улюблену страву ще апетитнішою
Рецепт салату з оселедцем
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Так смачно / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Відваріть очищені і вимиті картоплю і моркву (їх також можна використовувати в мундирі).
- Зваріть на "круто" яйця.
- Наріжте огірки кубиками.
- Цибулю дрібно нашаткуйте, а оселедець поріжте на дрібну соломку.
- Змішайте майонез, вершки, сіль і перець до смаку.
- На дно миски викладіть шарами: нарізану картоплю, соус, дрібно нарізану моркву, оселедець, соус, цибулю, огірки, кукурудзу та соус.
- Очистіть і вимийте яйця.
- Зверху на салат викласти терті яйця.
- Найкраще охолоджувати салат не менше 5 годин.
Рецепт корндогів
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Чудова закуска / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- У великій мисці зєднайте борошно, цукор, розпушувач, половину чайної ложки солі, яйце та молоко.
- Перемішайте міксером до отримання однорідної маси без грудок.
- У глибокій пательні розігрійте олію.
- Нанизуйте ковбаски на довгі деревяні шпажки, залишивши близько 5 сантиметрів.
- Сосиски вмочіть в тісто (вони повинні повністю просочитися) і викладіть в розігріту олію.
- Смажте корндоги до золотистої скоринки приблизно 3 – 4 хвилини.
- Викладіть смажені корндоги на тарілку з паперовим рушником і подавайте до столу.
Рецепт тарта зі шпинатом і куркою
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Особливий пиріг / Фото Fajne gotowanie
Приготування:
- Просійте борошно на кондитерську дошку.
- До борошна додайте холодне, нарізане кубиками масло, ложку вершків, жовтки і спеції.
- З інгредієнтів замісіть пісочне тісто.
- Сформуйте з тіста кулю, загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Тим часом розігрійте духовку до 190°C.
- Форму для торта змастіть вершковим маслом.
- Форму вистелити тістом, проколіть його виделкою і поставте в розігріту духовку приблизно на 15 хвилин.
- Курку наріжте кубиками і змішайте з спеціями.
- У сковороді розігрійте олію і обсмажте в ньому курку.
- До обсмаженого м'яса додайте шпинат і видавлений часник.
- Тушкуйте все під кришкою кілька хвилин.
- На завершення додайте до м’яса вершки, що залишилися, і ретельно перемішайте інгредієнти.
- Викладіть шпинатну начинку на випечений тарт.
- Сир фета наріжте кубиками і посипте ним верх тарта.
- Гауду натріть на терці і посипте на тарт.
- Випікайте тарт ще 25 хвилин у розігрітій духовці.