Можно обойтись и без света: готовим ужин из курятины на огне

Куриный шашлык – отличное сбалансированное блюдо, которое поживит организм необходимым полезными веществами. Большим плюсом является то, что этот вкус можно приготовить без света и газа, на огне.

Куриный шашлык – идеальная трапеза на случай, когда исчез свет и газ, а рядом с домом есть обустроенное место для того, чтобы зажечь огонь. Это блюдо в сочетании с любимым хлебом и овощами будет отличным ужином, который позволит комфортно себя чувствовать даже при отсутствии электричества.

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Рецепт куриного шашлыка и салата

Время: 50 минут

Порций: 4

Питательная пища / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

500 грамм куриного филе;

150 грамм шампиньонов;

1 красный перец;

5 столовых ложек оливкового масла;

500 грамм белокочанной капусты;

пол граната;

1 красный лук;

2 столовые ложки лимонного сока;

200 грамм греческого йогурта;

2 зубчика чеснока;

2 чайные ложки измельченной петрушки;

1 стакан пшеничной муки;

5 – 6 столовых ложек муки;

1 столовая ложка измельченного лука;

соль и перец по вкусу.

Приготовление: