Куриный шашлык – идеальная трапеза на случай, когда исчез свет и газ, а рядом с домом есть обустроенное место для того, чтобы зажечь огонь. Это блюдо в сочетании с любимым хлебом и овощами будет отличным ужином, который позволит комфортно себя чувствовать даже при отсутствии электричества.

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Рецепт куриного шашлыка и салата

Время: 50 минут
Порций: 4

Питательная пища / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 500 грамм куриного филе;
  • 150 грамм шампиньонов;
  • 1 красный перец;
  • 5 столовых ложек оливкового масла;
  • 500 грамм белокочанной капусты;
  • пол граната;
  • 1 красный лук;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • 200 грамм греческого йогурта;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 чайные ложки измельченной петрушки;
  • 1 стакан пшеничной муки;
  • 5 – 6 столовых ложек муки;
  • 1 столовая ложка измельченного лука;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте кубиками и замаринуйте в 2 столовых ложках сливочного масла, смешанных с петрушкой, выдавленным через пресс зубчиком чеснока, солью и одной столовой ложкой лимонного сока.
  2. Вымойте овощи. Грибы разрежьте пополам, перец – соломкой, лук – на 8 частей.
  3. Капусту нашинкуйте, посолите, добавьте ложку лимонного сока, ложку растительного масла, немного перца. Перемешайте, дайте постоять 10 минут, добавьте зерна граната.
  4. Нанизывайте мясо и овощи на шампур.
  5. Полейте оставшимся маслом и обжарьте на огне.
  6. Смешайте йогурт с зубчиком чеснока, приправьте по вкусу.
  7. Посыпьте шашлык луком, подавайте с хлебом, салатом с капустой и йогуртовым соусом.