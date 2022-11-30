Куриный шашлык – идеальная трапеза на случай, когда исчез свет и газ, а рядом с домом есть обустроенное место для того, чтобы зажечь огонь. Это блюдо в сочетании с любимым хлебом и овощами будет отличным ужином, который позволит комфортно себя чувствовать даже при отсутствии электричества.
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Рецепт куриного шашлыка и салата
Время: 50 минут
Порций: 4
Питательная пища / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе;
- 150 грамм шампиньонов;
- 1 красный перец;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 500 грамм белокочанной капусты;
- пол граната;
- 1 красный лук;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 200 грамм греческого йогурта;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 чайные ложки измельченной петрушки;
- 1 стакан пшеничной муки;
- 5 – 6 столовых ложек муки;
- 1 столовая ложка измельченного лука;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо нарежьте кубиками и замаринуйте в 2 столовых ложках сливочного масла, смешанных с петрушкой, выдавленным через пресс зубчиком чеснока, солью и одной столовой ложкой лимонного сока.
- Вымойте овощи. Грибы разрежьте пополам, перец – соломкой, лук – на 8 частей.
- Капусту нашинкуйте, посолите, добавьте ложку лимонного сока, ложку растительного масла, немного перца. Перемешайте, дайте постоять 10 минут, добавьте зерна граната.
- Нанизывайте мясо и овощи на шампур.
- Полейте оставшимся маслом и обжарьте на огне.
- Смешайте йогурт с зубчиком чеснока, приправьте по вкусу.
- Посыпьте шашлык луком, подавайте с хлебом, салатом с капустой и йогуртовым соусом.