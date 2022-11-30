Курячий шашлик – ідеальна трапеза на випадок, коли зникло світло та газ, а поруч із будинком є облаштоване місце для того, щоб запалити вогонь. Ця страва у поєднанні з улюбленим хлібом та овочами буде ідеальною вечерею, яка дозволить комфортно себе почувати навіть за відсутності електрики.
Читайте Готуйте Легко! Обід або вечеря за лічені хвилини
Рецепт курячого шашлику та салату
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Поживна страва / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 500 грамів курячого філе;
- 150 грамів печериць;
- 1 червоний перець;
- 5 столових ложок оливової олії;
- 500 грамів білокачанної капусти;
- пів граната;
- 1 червона цибуля;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 200 грамів грецького йогурту;
- 2 зубчики часнику;
- 2 чайні ложки подрібненої петрушки;
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 5 – 6 столових ложок борошна;
- 1 столова ложка подрібненої цибулі;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо наріжте кубиками та замаринуйте у 2 столових ложках олії, змішаних з петрушкою, видавленим через прес зубчиком часнику, сіллю і однією столовою ложкою лимонного соку.
- Вимийте овочі. Гриби розріжте навпіл, перець — соломкою, цибулю — на 8 частин.
- Капусту нашаткуйте, посоліть, додайте ложку лимонного соку, ложку олії, трохи перцю. Перемішайте, дайте постояти 10 хвилин, додайте зерна граната.
- Нанизуйте м'ясо і овочі на шампур.
- Полийте олією, що залишилася, і обсмажте на вогні.
- Змішайте йогурт з зубчиком часнику, приправте за смаком.
- Посипте шашлик цибулею, подавайте з хлібом, салатом з капустою та йогуртовим соусом.