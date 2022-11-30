Курячий шашлик – ідеальна трапеза на випадок, коли зникло світло та газ, а поруч із будинком є облаштоване місце для того, щоб запалити вогонь. Ця страва у поєднанні з улюбленим хлібом та овочами буде ідеальною вечерею, яка дозволить комфортно себе почувати навіть за відсутності електрики.

Читайте Готуйте Легко! Обід або вечеря за лічені хвилини

Рецепт курячого шашлику та салату

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Поживна страва / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

500 грамів курячого філе;

150 грамів печериць;

1 червоний перець;

5 столових ложок оливової олії;

500 грамів білокачанної капусти;

пів граната;

1 червона цибуля;

2 столові ложки лимонного соку;

200 грамів грецького йогурту;

2 зубчики часнику;

2 чайні ложки подрібненої петрушки;

1 склянка пшеничного борошна;

5 – 6 столових ложок борошна;

1 столова ложка подрібненої цибулі;

сіль та перець до смаку.

Приготування: