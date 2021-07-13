Что приготовить из остатков бисквита: полезные советы кондитера

Никогда не выбрасывайте остатки бисквита, ведь из него можно приготовить вкусный десерт или красиво задекорировать любимый торт. У нас есть для вас несколько идей!

После приготовления выпечки частенько остаются куски бисквита: после обрезки коржей на торт, или когда нужно срезать верхушку коржа. А что же делать с остатками? Талантливая кондитер Лиза Глинская решила поделиться с читателями несколькими идеями и советами насчет дальнейшего использования бисквита.

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Что приготовить из остатков бисквита

Один из самых простых способов использования остатков бисквита – приготовление из него крошки для декора торта.



Елизавета Глинская / Фото из инстаграма

К примеру, из бисквитной крошки можно сделать идеальный и точный декор для торта "Красный бархат", "Сметанник", "Медовик", "Малиновый медовик".



Торт "Медовик" с малиной​ / Фото из инстаграма

Также можно приготовить английский десерт в стакане – трайфл. Просто возьмите кусочки бисквита, переложите его слоями со сливочным или заварным кремом и ягодами.

Если ни один из этих вариантов вам не подходит – приготовьте печенье "Картошка". Ведь бытует мнение, что этот десерт был придуман кондитерами как раз для того, чтобы избавиться от остатков от коржей.



Торт задекорирован в крошке бисквита / Фото из инстаграма

Также из остатков бисквита можно приготовить "тортики на палочке" – кейк-попсы. Их обожают дети!