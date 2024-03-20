Какой пляцок приготовить на Пасху: праздничный рецепт торта "Зеленый мох"
20 марта 2024, 08:01Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
К праздникам можно готовиться уже сейчас! И лучше всего начать с сохранения рецептов, которыми вы точно захотите воспользоваться. Такой пирог готовить очень просто, и он точно придется по вкусу всем гостям.
Зеленый, необычный и удивительно вкусный. Пирог с добавлением секретного ингредиента и прослоенный кремом из маскарпоне станет звездой десертного стола. Можно добавить чернику и листочки мяты или положить маленькие шоколадные яйца.
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Рецепт торта Зеленый мох
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Такая вкуснятина / Фото kwestia smakuИнгредиенты:
– 450 грамм замороженного шпината;
– 1 стакан сахара (или сахарной пудры);
– 3 яйца;
– 2 стакана пшеничной муки;
– 2 ложки разрыхлителя;
крем:
– 250 грамм сыра маскарпоне (холодного);
– 200 миллилитров сливок 36% или 30% (холодных);
– 4 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка ванилина. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ "Водний Світ". Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготовление:
- Замороженный шпинат разморозьте в ситечке, затем отожмите лишнюю воду и взбейте блендером до однородности.
- После промывки положите свежий шпинат в кастрюлю и нагревайте его, помешивая, примерно 1 – 2 минуты, пока он не завянет, затем взбейте его в пюре.
- Яйца положите в миску, залейте теплой водой из-под крана и оставьте на несколько минут, при необходимости смените воду на более теплую.
- Разогрейте духовку до 180 градусов С.
- Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбейте до пышной массы.
- Затем, постоянно взбивая, тонкой струйкой влейте масло.
- Добавьте шпинатное пюре и перемешайте на низкой скорости миксером до соединения ингредиентов в однородную массу.
- Отдельно просейте муку и смешайте с разрыхлителем.
- Влейте к взбитым яйцам и перемешайте на низкой скорости, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
- Вылейте массу в форму для выпекания диаметром 24 сантиметра (застелите бумагой дно) и выпекайте примерно 40 – 45 минут (до сухой спички).
- Выньте и полностью остудите.
- Охлажденные сыр маскарпоне и сливки выложите в чашу миксера, добавьте сахарную пудру и ваниль.
- Взбивайте несколько минут, пока смесь не увеличится в объеме и не станет пышной.
- Корж разрежьте на 2 части. Нижнюю положите на подставку или тарелку для торта. Выложите крем маскарпоне.
- Ложкой выньте зеленую серединку из верхней зеленой части коржа и выложите ее на крем. Пустой "купол" теста использовать не будем.
- Украсьте фруктами и листочками мяты.