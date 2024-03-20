Зеленый, необычный и удивительно вкусный. Пирог с добавлением секретного ингредиента и прослоенный кремом из маскарпоне станет звездой десертного стола. Можно добавить чернику и листочки мяты или положить маленькие шоколадные яйца.

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Рецепт торта Зеленый мох

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Рецепт торт на Пасху

Такая вкуснятина / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Замороженный шпинат разморозьте в ситечке, затем отожмите лишнюю воду и взбейте блендером до однородности.
  2. После промывки положите свежий шпинат в кастрюлю и нагревайте его, помешивая, примерно 1 – 2 минуты, пока он не завянет, затем взбейте его в пюре.
  3. Яйца положите в миску, залейте теплой водой из-под крана и оставьте на несколько минут, при необходимости смените воду на более теплую.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов С.
  5. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбейте до пышной массы.
  6. Затем, постоянно взбивая, тонкой струйкой влейте масло.
  7. Добавьте шпинатное пюре и перемешайте на низкой скорости миксером до соединения ингредиентов в однородную массу.
  8. Отдельно просейте муку и смешайте с разрыхлителем.
  9. Влейте к взбитым яйцам и перемешайте на низкой скорости, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
  10. Вылейте массу в форму для выпекания диаметром 24 сантиметра (застелите бумагой дно) и выпекайте примерно 40 – 45 минут (до сухой спички).
  11. Выньте и полностью остудите.
  12. Охлажденные сыр маскарпоне и сливки выложите в чашу миксера, добавьте сахарную пудру и ваниль.
  13. Взбивайте несколько минут, пока смесь не увеличится в объеме и не станет пышной.
  14. Корж разрежьте на 2 части. Нижнюю положите на подставку или тарелку для торта. Выложите крем маскарпоне.
  15. Ложкой выньте зеленую серединку из верхней зеленой части коржа и выложите ее на крем. Пустой "купол" теста использовать не будем.
  16. Украсьте фруктами и листочками мяты.