Идеальное сочетание вкусов: рецепт салата из картофеля и бекона
29 февраля 2024, 11:34Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Картофель – распространенный и один из любимых украинских овощей. Это не только отличный гарнир, его также можно добавить в салат.
Если привычные блюда вам надоели, а в кладовке есть картофель, приготовьте аппетитный, сытный и очень ароматный салат. На него уйдет мало времени, а вкус точно заставит готовить его еще не один раз.
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Рецепт салата из картофеля
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм картофеля;
– 150 грамм копченого бекона;
– 4 – 5 маринованных огурцов;
– пол луковицы;
– 2 столовые ложки измельченной петрушки;
для соуса:
– 2 столовые ложки майонеза;
– 2 столовые ложки сливок;
– 1 столовая ложка медовой горчицы (или 2 чайные ложки обычной горчицы и 1 чайная ложка меда);
– свежемолотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Затем обсушите и нарежьте на кубики.
- Тем временем нарежьте бекон и слегка обжарьте его на сковороде.
- Маринованные огурцы нарежьте (ломтиками или кубиками).
- Лук следует мелко нашинковать.
- Приготовьте соус, смешав все ингредиенты.
- Разложите все ингредиенты по очереди в салатники, поливая каждый слой соусом и приправляя перцем.