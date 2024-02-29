Если привычные блюда вам надоели, а в кладовке есть картофель, приготовьте аппетитный, сытный и очень ароматный салат. На него уйдет мало времени, а вкус точно заставит готовить его еще не один раз.
Интересно Лук не будет горчить: полезный лайфхак от звезды кулинарии Джейми Оливера
Рецепт салата из картофеля
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Затем обсушите и нарежьте на кубики.
- Тем временем нарежьте бекон и слегка обжарьте его на сковороде.
- Маринованные огурцы нарежьте (ломтиками или кубиками).
- Лук следует мелко нашинковать.
- Приготовьте соус, смешав все ингредиенты.
- Разложите все ингредиенты по очереди в салатники, поливая каждый слой соусом и приправляя перцем.