Если привычные блюда вам надоели, а в кладовке есть картофель, приготовьте аппетитный, сытный и очень ароматный салат. На него уйдет мало времени, а вкус точно заставит готовить его еще не один раз.

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Рецепт салата из картофеля

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 150 грамм копченого бекона;

– 4 – 5 маринованных огурцов;

– пол луковицы;

– 2 столовые ложки измельченной петрушки;

для соуса:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки сливок;

– 1 столовая ложка медовой горчицы (или 2 чайные ложки обычной горчицы и 1 чайная ложка меда);

– свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Затем обсушите и нарежьте на кубики. Тем временем нарежьте бекон и слегка обжарьте его на сковороде. Маринованные огурцы нарежьте (ломтиками или кубиками). Лук следует мелко нашинковать. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты. Разложите все ингредиенты по очереди в салатники, поливая каждый слой соусом и приправляя перцем.

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