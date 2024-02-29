Если привычные блюда вам надоели, а в кладовке есть картофель, приготовьте аппетитный, сытный и очень ароматный салат. На него уйдет мало времени, а вкус точно заставит готовить его еще не один раз.

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Рецепт салата из картофеля

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Затем обсушите и нарежьте на кубики.
  2. Тем временем нарежьте бекон и слегка обжарьте его на сковороде.
  3. Маринованные огурцы нарежьте (ломтиками или кубиками).
  4. Лук следует мелко нашинковать.
  5. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты.
  6. Разложите все ингредиенты по очереди в салатники, поливая каждый слой соусом и приправляя перцем.