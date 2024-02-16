Роль лука в кулинарии сложно переоценить. Соусы, салаты, маринад – применение этого овоща крайне широко.

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Однако под воздействием высоких температур лук отдает не только вкус и аромат, но и случается, что горечь. Иногда это уместно, однако многие люди не считают себя ценителями этого вкуса. Что же делать, чтобы точно гарантировать, что лук не будет горчить, ведь просто отказаться от него – точно не вариант?

Одним интересным секретом поделился известный кулинар Джейми Оливер. Он отметил, что это не его личная находка – этот лайфхак подсмотрел у итальянки Нонны Розанны.

Незаменимый ингредиент / Фото Pixabay

Оказывается, все очень просто. После того, как мы почистили и нарезали лук, нужно залить его холодной водой и отставить на несколько минут.

Замачивание – это простой способ убрать из лука естественную горечь. Также во время приготовления ставы можно добавлять немного уксуса, чтобы получить приятный и интересный вкусовой контраст.