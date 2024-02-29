Якщо звичні страви вам набридли, а у кладовці є картопля, приготуйте апетитний, ситний і дуже ароматний салат. На нього піде обмаль часу, а смак точно змусить готувати його ще не один раз.

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Рецепт салату з картоплі

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю почистіть та відваріть в підсоленій воді. Потім обсушіть та наріжте на кубики.
  2. Тим часом наріжте бекон і злегка обсмажте його на сковороді.
  3. Мариновані огірки наріжте (скибочками або кубиками).
  4. Цибулю слід дрібно нашаткувати.
  5. Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти.
  6. Розкладіть всі інгредієнти по черзі в салатники, поливаючи кожен шар соусом і приправляючи перцем.