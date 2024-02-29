Якщо звичні страви вам набридли, а у кладовці є картопля, приготуйте апетитний, ситний і дуже ароматний салат. На нього піде обмаль часу, а смак точно змусить готувати його ще не один раз.

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Рецепт салату з картоплі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 150 грамів копченого бекону;

– 4 – 5 маринованих огірків;

– пів цибулини;

– 2 столові ложки подрібненої петрушки;

для соусу:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки вершків;

– 1 столова ложка медової гірчиці (або 2 чайні ложки звичайної гірчиці і 1 чайна ложка меду);

– свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

Картоплю почистіть та відваріть в підсоленій воді. Потім обсушіть та наріжте на кубики. Тим часом наріжте бекон і злегка обсмажте його на сковороді. Мариновані огірки наріжте (скибочками або кубиками). Цибулю слід дрібно нашаткувати. Приготуйте соус, змішавши всі інгредієнти. Розкладіть всі інгредієнти по черзі в салатники, поливаючи кожен шар соусом і приправляючи перцем.

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