Рецепт быстрого и легкого блюда, которое можно приготовить за 15 минут – это именно то, что нужно для летнего ужина. Вкусный салат с курицей, сельдереем и яблоком станет ярким завершением дня.

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Рецепт салата с курицей и яблоком

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу на небольшом количестве растительного масла.
  2. Хлеб нарезать небольшими кубиками и прогреть на сухой сковороде 2 минуты. Затем добавьте немного растительного масла и чеснок.
  3. Для соуса: зубчик чеснока выдавите через пресс или мелко нашинкуйте. Добавьте в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте.
  4. Вымойте овощи. Нарежьте сельдерей и яблоко, листья салата порвите на кусочки.
  5. Разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки на две тарелки. Соус подавайте в отдельной креманке.

К слову
Салат можно дополнить измельченными грецкими орехами или тыквенными семенами.