Рецепт быстрого и легкого блюда, которое можно приготовить за 15 минут – это именно то, что нужно для летнего ужина. Вкусный салат с курицей, сельдереем и яблоком станет ярким завершением дня.

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Рецепт салата с курицей и яблоком

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 грамм куриного филе;

– одно кислое яблоко;

– 200 грамм салатной смеси или пол головки салата ромен;

– 2 стебля сельдерея;

– 2 ломтика хлеба;

– 150 грамм натурального густого йогурта;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;

– 1 чайная ложка тимьяна;

– щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

Нарежьте куриное мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу на небольшом количестве растительного масла. Хлеб нарезать небольшими кубиками и прогреть на сухой сковороде 2 минуты. Затем добавьте немного растительного масла и чеснок. Для соуса: зубчик чеснока выдавите через пресс или мелко нашинкуйте. Добавьте в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте. Вымойте овощи. Нарежьте сельдерей и яблоко, листья салата порвите на кусочки. Разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки на две тарелки. Соус подавайте в отдельной креманке.

К слову

Салат можно дополнить измельченными грецкими орехами или тыквенными семенами.

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