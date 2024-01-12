Рецепт швидкої і легкої страви, яку можна приготувати за 15 хвилин – це саме те, що потрібно для літньої вечері. Смачний салат з куркою, селерою і яблуком стане яскравим завершенням дня.

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Рецепт салату з куркою та яблуком

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– одне кисле яблуко;

– 200 грамів салатної суміші або пів головки салату ромен;

– 2 стебла селери;

– 2 скибочки хліба;

– 150 грамів натурального густого йогурту;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 1 чайна ложка чебрецю;

– щіпка солі та чорного перцю.

Приготування:

Наріжте куряче м'ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку на невеликій кількості олії. Хліб наріжте невеликими кубиками та прогрійте на сухій сковороді 2 хвилини. Потім додайте трохи олії та часник. Для соусу: зубчик часнику видавіть через прес або дрібно наріжте. Додайте в йогурт, приправте дрібкою солі та перемішайте. Вимийте овочі. Наріжте селеру і яблуко, листя салату порвіть на шматочки. Розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки на дві тарілки. Соус подавайте в окремій креманці.

До слова

Салат можна доповнити подрібненими волоськими горіхами або гарбузовим насінням.

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