Рецепт швидкої і легкої страви, яку можна приготувати за 15 хвилин – це саме те, що потрібно для літньої вечері. Смачний салат з куркою, селерою і яблуком стане яскравим завершенням дня.

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Рецепт салату з куркою та яблуком

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Наріжте куряче м'ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку на невеликій кількості олії.
  2. Хліб наріжте невеликими кубиками та прогрійте на сухій сковороді 2 хвилини. Потім додайте трохи олії та часник.
  3. Для соусу: зубчик часнику видавіть через прес або дрібно наріжте. Додайте в йогурт, приправте дрібкою солі та перемішайте.
  4. Вимийте овочі. Наріжте селеру і яблуко, листя салату порвіть на шматочки.
  5. Розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки на дві тарілки. Соус подавайте в окремій креманці.

До слова
Салат можна доповнити подрібненими волоськими горіхами або гарбузовим насінням.