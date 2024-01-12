Рецепт швидкої і легкої страви, яку можна приготувати за 15 хвилин – це саме те, що потрібно для літньої вечері. Смачний салат з куркою, селерою і яблуком стане яскравим завершенням дня.
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Рецепт салату з куркою та яблуком
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку на невеликій кількості олії.
- Хліб наріжте невеликими кубиками та прогрійте на сухій сковороді 2 хвилини. Потім додайте трохи олії та часник.
- Для соусу: зубчик часнику видавіть через прес або дрібно наріжте. Додайте в йогурт, приправте дрібкою солі та перемішайте.
- Вимийте овочі. Наріжте селеру і яблуко, листя салату порвіть на шматочки.
- Розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки на дві тарілки. Соус подавайте в окремій креманці.
До слова
Салат можна доповнити подрібненими волоськими горіхами або гарбузовим насінням.