Салат с квашеными огурцами – закуска, которая понравится всем. Главное преимущество блюда в том, что все ингредиенты уже наверняка есть в вашем холодильнике.

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Рецепт салата с квашеными огурцами

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 4 яйца;

– 4 квашеных огурца;

– 100 грамм тонко копченого бекона или ветчины;

– половина луковицы.

Майонезный соус:

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль и перец по вкусу;

– петрушка для украшения.

Приготовление:

Отварной картофель очистите и нарежьте кубиками. Яйца отварите до полукрутости (положите в кастрюлю с водой и варите 5 минут после закипания воды, после залейте холодной водой), очистите и нарежьте четвертинками. Маринованные огурцы нарежьте кубиками. Бекон или ветчину нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде на медленном огне. Смешайте все ингредиенты для майонезного соуса. В широкую салатницу выложите картофель, яйца, огурцы, полейте соусом. По желанию посыпьте салат сверху зеленым луком. Украсьте петрушкой.

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