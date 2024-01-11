Салат с квашеными огурцами – закуска, которая понравится всем. Главное преимущество блюда в том, что все ингредиенты уже наверняка есть в вашем холодильнике.

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Рецепт салата с квашеными огурцами

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварной картофель очистите и нарежьте кубиками.
  2. Яйца отварите до полукрутости (положите в кастрюлю с водой и варите 5 минут после закипания воды, после залейте холодной водой), очистите и нарежьте четвертинками.
  3. Маринованные огурцы нарежьте кубиками.
  4. Бекон или ветчину нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде на медленном огне.
  5. Смешайте все ингредиенты для майонезного соуса.
  6. В широкую салатницу выложите картофель, яйца, огурцы, полейте соусом.
  7. По желанию посыпьте салат сверху зеленым луком.
  8. Украсьте петрушкой.