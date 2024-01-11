Салат с квашеными огурцами – закуска, которая понравится всем. Главное преимущество блюда в том, что все ингредиенты уже наверняка есть в вашем холодильнике.
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Рецепт салата с квашеными огурцами
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварной картофель очистите и нарежьте кубиками.
- Яйца отварите до полукрутости (положите в кастрюлю с водой и варите 5 минут после закипания воды, после залейте холодной водой), очистите и нарежьте четвертинками.
- Маринованные огурцы нарежьте кубиками.
- Бекон или ветчину нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде на медленном огне.
- Смешайте все ингредиенты для майонезного соуса.
- В широкую салатницу выложите картофель, яйца, огурцы, полейте соусом.
- По желанию посыпьте салат сверху зеленым луком.
- Украсьте петрушкой.