В 10 раз вкуснее, чем с ананасами: как приготовить салат с курицей и яблоками
12 января 2024, 07:31Читати новину українською
Источник:strona kuchni
После тяжелого рабочего дня так не хочется долго стоять у плиты за приготовлением ужина. Решение есть – сочетание сочной нежной курятины и хрустящего салата.
Рецепт быстрого и легкого блюда, которое можно приготовить за 15 минут – это именно то, что нужно для летнего ужина. Вкусный салат с курицей, сельдереем и яблоком станет ярким завершением дня.
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Рецепт салата с курицей и яблоком
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 250 грамм куриного филе;
– одно кислое яблоко;
– 200 грамм салатной смеси или пол головки салата ромен;
– 2 стебля сельдерея;
– 2 ломтика хлеба;
– 150 грамм натурального густого йогурта;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка тимьяна;
– щепотка соли и черного перца.
Приготовление:
- Нарежьте куриное мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу на небольшом количестве растительного масла.
- Хлеб нарезать небольшими кубиками и прогреть на сухой сковороде 2 минуты. Затем добавьте немного растительного масла и чеснок.
- Для соуса: зубчик чеснока выдавите через пресс или мелко нашинкуйте. Добавьте в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте.
- Вымойте овощи. Нарежьте сельдерей и яблоко, листья салата порвите на кусочки.
- Разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки на две тарелки. Соус подавайте в отдельной креманке.
К слову
Салат можно дополнить измельченными грецкими орехами или тыквенными семенами.