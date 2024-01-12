В 10 раз вкуснее, чем с ананасами: как приготовить салат с курицей и яблоками

12 января 2024, 07:31
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Источник:

strona kuchni

После тяжелого рабочего дня так не хочется долго стоять у плиты за приготовлением ужина. Решение есть – сочетание сочной нежной курятины и хрустящего салата.

Рецепт быстрого и легкого блюда, которое можно приготовить за 15 минут – это именно то, что нужно для летнего ужина. Вкусный салат с курицей, сельдереем и яблоком станет ярким завершением дня.

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Рецепт салата с курицей и яблоком

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 грамм куриного филе;
– одно кислое яблоко;
– 200 грамм салатной смеси или пол головки салата ромен;
– 2 стебля сельдерея;
– 2 ломтика хлеба;
– 150 грамм натурального густого йогурта;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка тимьяна;
– щепотка соли и черного перца.

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное мясо, заправьте соевым соусом и специями. Обжарьте курицу на небольшом количестве растительного масла.
  2. Хлеб нарезать небольшими кубиками и прогреть на сухой сковороде 2 минуты. Затем добавьте немного растительного масла и чеснок.
  3. Для соуса: зубчик чеснока выдавите через пресс или мелко нашинкуйте. Добавьте в йогурт, приправьте щепоткой соли и перемешайте.
  4. Вымойте овощи. Нарежьте сельдерей и яблоко, листья салата порвите на кусочки.
  5. Разложите листья салата, кусочки курицы, сельдерея, яблоко и гренки на две тарелки. Соус подавайте в отдельной креманке.

К слову
Салат можно дополнить измельченными грецкими орехами или тыквенными семенами.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська