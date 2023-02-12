Обрати меню для незабутньої вечері до Дня святого Валентина часом може видатись надскладним завданням. Та щоб зберегти нерви та забезпечити вдалий вечір, пропонуємо випробувати простий та водночас святковий рецепт курки у духовці.

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Ця соковита та запашна запечена птиця точно справить враження на вашу другу половинку. А готується вона всього із шістьох простих інгредієнтів в одній посудині. Ділимось з вами секретами приготування ароматної курки у духовці далі у матеріалі.

Рецепт запеченої курки з лимоном та травами

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Надавайте перевагу органічному м’ясу – так страва буде краще смакувати / Фото Unsplash

Приготування:

  • Покладіть курку на чисту тарілку та за допомогою силіконового кулінарного пензлика змастіть її поверхню розтопленим вершковим маслом.

  • Приправте птицю ззовні та всередині сіллю та перцем. Всередину тушки покладіть лимон та розмарин або чебрець для більш інтенсивного аромату.

  • Залиште курку в холодильнику для маринування мінімум на 8 – 10 годин, в ідеалі – на добу. Важливо не накривати курку кришкою або харчовою плівкою, це дозволить їй трохи підсохнути та стати більш хрусткою під час випікання.

  • Після цього розігрійте духовку до 230 градусів за Цельсієм. Для запікання чудово підійде чавунна форма або деко.

  • Якщо ви готуєте курку з овочами, збризніть їх олією, добре приправте сіллю і перцем та перемішайте. Розкладіть моркву та картоплю по периметру форми, а в центрі розмістіть мариновану курку грудкою догори.

  • Запікайте в духовці до появи хрусткої золотисто-коричневої скоринки. Це займе від 45 до 75 хвилин (залежно від ваги тушки) або допоки внутрішня температура найтовстішої частини стегна не досягне 74 градусів за Цельсієм.

  • Вийміть птицю з духовки та дайте відпочити 10 – 15 хвилин перед подачею. Це дозволить соку розподілитись – так м'ясо залишиться соковитим.

  • Використовуйте гострий ніж, щоб нарізати курочку. Розріжте грудку з обох сторін, потім відділіть крильця, стегна і гомілки.

  • Для подачі викладіть овочі на сервірувальну тарілку, а зверху покладіть шматочки ароматної птиці. Полийте страву соком, що залишився у сковороді після запікання курки. Смачного!

Як приготувати соковиту запечену курку з хрусткою скоринкою: поради

  • Високоякісні продукти роблять їжу кращою на смак, тож не економте на птиці. Надавайте перевагу органічному м'ясу.
  • Не ігноруйте вершкове масло у рецепті, це допоможе шкірі птиці стати хрусткою та апетитною.
  • Перед тим, як змастити поверхню курки розтопленим вершковим маслом, осушіть тушку паперовими рушниками.
  • Залиште курку перед запіканням на 24 години у холодильнику для маринування (мінімальний час – 8 годин). Цей крок має ключове значення, щоб отримати соковиту страву.
  • Випікайте курку при високій температурі (230 градусів за Цельсієм). Стежте, щоб не перетримати птицю у духовці, це призведе до сухості м'яса.
  • Ви можете додавати залишки курки до салатів, сендвічів та інших рецептів.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч