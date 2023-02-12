Обрати меню для незабутньої вечері до Дня святого Валентина часом може видатись надскладним завданням. Та щоб зберегти нерви та забезпечити вдалий вечір, пропонуємо випробувати простий та водночас святковий рецепт курки у духовці.

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Ця соковита та запашна запечена птиця точно справить враження на вашу другу половинку. А готується вона всього із шістьох простих інгредієнтів в одній посудині. Ділимось з вами секретами приготування ароматної курки у духовці далі у матеріалі.

Рецепт запеченої курки з лимоном та травами

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 8

Надавайте перевагу органічному м’ясу – так страва буде краще смакувати / Фото Unsplash

Інгредієнти: для птиці: – 1 ціла курка вагою до 2 кілограмів;

– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

– 3/4 столової ложки морської солі;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

– 1 невеликий лимон, промитий та нарізаний;

– 4 гілочки свіжого розмарину (або чебрецю); для овочів (за бажанням): – 1-2 склянки очищеної моркви, нарізаної середніми шматками;

– 1-2 склянки промитої маленької картоплі, нарізаної четвертинками;

– 2 столові ложки олії авокадо (або іншої нейтральної олії);

– дрібка солі та чорного перцю.

Приготування:

Покладіть курку на чисту тарілку та за допомогою силіконового кулінарного пензлика змастіть її поверхню розтопленим вершковим маслом.

Приправте птицю ззовні та всередині сіллю та перцем. Всередину тушки покладіть лимон та розмарин або чебрець для більш інтенсивного аромату.

Залиште курку в холодильнику для маринування мінімум на 8 – 10 годин, в ідеалі – на добу. Важливо не накривати курку кришкою або харчовою плівкою, це дозволить їй трохи підсохнути та стати більш хрусткою під час випікання.

Після цього розігрійте духовку до 230 градусів за Цельсієм. Для запікання чудово підійде чавунна форма або деко.

Якщо ви готуєте курку з овочами, збризніть їх олією, добре приправте сіллю і перцем та перемішайте. Розкладіть моркву та картоплю по периметру форми, а в центрі розмістіть мариновану курку грудкою догори.

Запікайте в духовці до появи хрусткої золотисто-коричневої скоринки. Це займе від 45 до 75 хвилин (залежно від ваги тушки) або допоки внутрішня температура найтовстішої частини стегна не досягне 74 градусів за Цельсієм.

Вийміть птицю з духовки та дайте відпочити 10 – 15 хвилин перед подачею. Це дозволить соку розподілитись – так м'ясо залишиться соковитим.

Використовуйте гострий ніж, щоб нарізати курочку. Розріжте грудку з обох сторін, потім відділіть крильця, стегна і гомілки.

Для подачі викладіть овочі на сервірувальну тарілку, а зверху покладіть шматочки ароматної птиці. Полийте страву соком, що залишився у сковороді після запікання курки. Смачного!

Як приготувати соковиту запечену курку з хрусткою скоринкою: поради

Високоякісні продукти роблять їжу кращою на смак, тож не економте на птиці. Надавайте перевагу органічному м'ясу.

Не ігноруйте вершкове масло у рецепті, це допоможе шкірі птиці стати хрусткою та апетитною.

Перед тим, як змастити поверхню курки розтопленим вершковим маслом, осушіть тушку паперовими рушниками.

Залиште курку перед запіканням на 24 години у холодильнику для маринування (мінімальний час – 8 годин). Цей крок має ключове значення, щоб отримати соковиту страву.

Випікайте курку при високій температурі (230 градусів за Цельсієм). Стежте, щоб не перетримати птицю у духовці, це призведе до сухості м'яса.

Ви можете додавати залишки курки до салатів, сендвічів та інших рецептів.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч