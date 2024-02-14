Торт, который покорит любое сердце: рецепт "Красного бархата" от победительницы "МастерШеф"
14 февраля 2024, 18:37Читати новину українською
Источник:Инстраграм valeria.matrokhina
Торт – это всегда хорошая идея, особенно на праздник. Красный бархат – не только вкусный на вкус, он имеет просто непревзойденный вид.
День святого Валентина отличный повод приготовить просто потрясающий торт под названием "Красный бархат". Он имеет просто замечательный вид и точно подойдет в качестве подарка.
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Рецепт торта "Красный бархат"
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
– 280 грамм муки;
– 20 грамм кукурузного крахмала;
– 3 столовые ложки натурального какао-порошка;
– 0,5 чайной ложки пищевой соды;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 85 грамм сливочного масла (комнатной температуры);
– 140 грамм неароматизированного растительного масла;
– 345 грамм сахара;
– 3 больших яйца (комнатной температуры);
– 1 столовая ложка ванильного экстракта;
– 1,5 чайной ложки обычного уксуса;
– 3,5 столовой ложки красного гелевого пищевого красителя;
– 160 грамм кефира, комнатной температуры.
Для крема:
– 450 грамм качественного сливочного сыра;
– 170 грамм сливочного масла;
– 100 грамм сахарной пудры;
– 1 чайной ложки ванильного экстракта.
Приготовление:
- Для начала разогрейте духовку до 170 °C
- В глубокой емкости соедините муку, кукурузный крахмал, какао-порошок, пищевую соду, разрыхлитель и соль.
- Перемешайте все ингредиенты до полного сочетания.
- В другой миске добавьте сливочное масло, растительное масло и сахар и взбивайте все до кремового состояния.
- Добавьте желтки к маслу с сахаром, хорошо взбейте и добавьте ваниль, уксус и красный пищевой краситель и перемешайте до полного соединения.
- Отдельно взбейте белки до пышной пены.
- Добавьте половину предварительно смешанных сухих ингредиентов к влажной смеси, и осторожно соедините их лопаткой, пока они не соединятся.
- Затем добавьте весь кефир и осторожно вымешивайте его до тех пор, пока не соедините. Наконец, добавьте вторую часть сухих ингредиентов, оставшиеся, и осторожно соедините все.
- В самом конце добавьте предварительно взбитые белки.
- В конечном результате у вас должно получиться 2 бисквита по 16 сантиметров в диаметре.
- Поместите их в духовку на 30 – 35 минут или до тех пор, пока зубочистка не выйдет чистой и сухой.
- Выньте бисквиты из духовки и дайте остыть в формах.
- Со временем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли.
- Оберните их пленкой и поставьте на ночь в холодильник.
- Для крема соедините масло и сливочный сыр и взбейте их вместе средней-высокой скорости до однородности, около 2 минут.
- Добавьте сахарную пудру, экстракт ванили и щепотку соли. Взбивайте на низкой скорости в течение 30 секунд, затем увеличивайте до высокой скорости и взбивайте в течение 3 минут, пока полностью не соединится и не станет сливочным.
- Распределите крем на бисквит и соберите торт.
- Поставьте его в холодильник для охлаждения.