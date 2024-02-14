День святого Валентина чудовий привід приготувати просто приголомшливий торт під назвою "Червоний оксамит". Він має просто чудовий вигляд і точно підійде у якості подарунка.
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Рецепт торта "Червоний оксамит"
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Для початку розігрійте духовку до 170 °C
- У глибокій ємкості з'єднайте борошно, кукурудзяний крохмаль, какао-порошок, харчову соду, розпушувач і сіль.
- Перемішайте всі інгредієнти до повного поєднання.
- В іншій мисці додайте вершкове масло, рослинну олію та цукор та збивайте все до кремового стану.
- Додайте жовтки до масла з цукром, добре збийте і додайте ваніль, оцет і червоний харчовий барвник і перемішайте до повного з’єднання.
- Окремо збийте білки до пишної піни.
- Додайте половину попередньо змішаних сухих інгредієнтів до вологої суміші, і обережно поєднайте їх лопаткою, поки вони не з’єднаються.
- Потім додайте весь кефір і обережно вимішуйте його до тих пір, поки не з’єднаєте. Нарешті, додайте другу частину сухих інгредієнтів, що залишилися, і обережно поєднайте все.
- В самому кінці додайте попередньо збиті білки.
- У кінцевому результаті у вас має вийти 2 бісквіти по 16 сантиметрів в діаметрі.
- Помістіть їх у духовку на 30 – 35 хвилин або до тих пір, поки зубочистка не вийде чистою і сухою.
- Вийміть бісквіти з духовки і дайте охолонути в формах.
- Згодом перекладіть на решітку, щоб вони повністю охолонули.
- Обгорніть їх плівкою та поставте на ніч у холодильник.
- Для крему з'єднайте масло та вершковий сир та збийте їх разом на середній-високій швидкості до однорідності, близько 2 хвилин.
- Додайте цукрову пудру, екстракт ванілі та дрібку солі. Збийте на низькій швидкості протягом 30 секунд, потім збільшуйте до високої швидкості і збийте протягом 3 хвилин, поки повністю не з'єднається і не стане вершковим.
- Розподіліть крем на бісквіт і зберіть торт.
- Поставайте його у холодильник для охолодження.