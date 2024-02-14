День святого Валентина отличный повод приготовить просто потрясающий торт под названием "Красный бархат". Он имеет просто замечательный вид и точно подойдет в качестве подарка.

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Рецепт торта "Красный бархат"

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Для начала разогрейте духовку до 170 °C
  2. В глубокой емкости соедините муку, кукурузный крахмал, какао-порошок, пищевую соду, разрыхлитель и соль.
  3. Перемешайте все ингредиенты до полного сочетания.
  4. В другой миске добавьте сливочное масло, растительное масло и сахар и взбивайте все до кремового состояния.
  5. Добавьте желтки к маслу с сахаром, хорошо взбейте и добавьте ваниль, уксус и красный пищевой краситель и перемешайте до полного соединения.
  6. Отдельно взбейте белки до пышной пены.
  7. Добавьте половину предварительно смешанных сухих ингредиентов к влажной смеси, и осторожно соедините их лопаткой, пока они не соединятся.
  8. Затем добавьте весь кефир и осторожно вымешивайте его до тех пор, пока не соедините. Наконец, добавьте вторую часть сухих ингредиентов, оставшиеся, и осторожно соедините все.
  9. В самом конце добавьте предварительно взбитые белки.
  10. В конечном результате у вас должно получиться 2 бисквита по 16 сантиметров в диаметре.
  11. Поместите их в духовку на 30 – 35 минут или до тех пор, пока зубочистка не выйдет чистой и сухой.
  12. Выньте бисквиты из духовки и дайте остыть в формах.
  13. Со временем переложите на решетку, чтобы они полностью остыли.
  14. Оберните их пленкой и поставьте на ночь в холодильник.
  15. Для крема соедините масло и сливочный сыр и взбейте их вместе средней-высокой скорости до однородности, около 2 минут.
  16. Добавьте сахарную пудру, экстракт ванили и щепотку соли. Взбивайте на низкой скорости в течение 30 секунд, затем увеличивайте до высокой скорости и взбивайте в течение 3 минут, пока полностью не соединится и не станет сливочным.
  17. Распределите крем на бисквит и соберите торт.
  18. Поставьте его в холодильник для охлаждения.