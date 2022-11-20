Смакуем воскресный вечер по-итальянски: простой рецепт кальцоне
20 ноября 2022 , 20:15Читати новину українською
Источник:Jisty
Наверное, трудно найти человека, который не любил бы пиццу. Воскресный вечер перед рабочей неделей – особенный, поэтому попробуем насладиться в последние часы выходного дня под итальянские нотки.
Кальцоне – это закрытая пицца, которую часто называют "итальянским пирожком". Благодаря своей форме, она сохраняет всю сочность начинки, которая остается горячей еще долгое время после приготовления. Это блюдо – отличный вариант для воскресного ужина, когда хочется смаковать последние часы перед активной рабочей неделей.
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Рецепт пиццы кальцоне
Время: 1 час 15 минут
Порций: 2
Легко и очень вкусно / Фото Pexels
Ингредиенты:
Тесто:
- 10 грамм дрожжей;
- стакан теплой воды;
- столовая ложка сахара;
- 2 столовых ложки масла;
- чайная ложка соли;
- 450 грамм муки.
Начинка:
- куриное филе;
- твердый сыр;
- лук;
- помидоры;
- шампиньоны.
Приготовление:
- Воду нагреваем, чтобы была теплая, добавляем дрожжи и сахар. Ждем, чтобы на поверхности появились пузыри.
- Добавляем в дрожжи масло, соль и муку и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем салфеткой и оставляем на 30 минут в теплом месте.
- Нарезаем сыр, помидоры и другие ингредиенты для начинки. Несколько минут обжариваем начинку на сковороде.
- Делим тесто на 4 части и тонко раскатываем.
- На две части теста выкладываем начинку, сверху выкладываем сыр и помидоры. Закрываем пиццу второй половинкой теста и защипываем края. Сверху делаем маленькие проколы или надрезы. Оставляем на 20 минут.
- Разогреваем духовку до 180 градусов, ставим пиццу и выпекаем к румяной корочки.
Приятного аппетита!