Смакуем воскресный вечер по-итальянски: простой рецепт кальцоне

Наверное, трудно найти человека, который не любил бы пиццу. Воскресный вечер перед рабочей неделей – особенный, поэтому попробуем насладиться в последние часы выходного дня под итальянские нотки.

Кальцоне – это закрытая пицца, которую часто называют "итальянским пирожком". Благодаря своей форме, она сохраняет всю сочность начинки, которая остается горячей еще долгое время после приготовления. Это блюдо – отличный вариант для воскресного ужина, когда хочется смаковать последние часы перед активной рабочей неделей.

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Рецепт пиццы кальцоне

Время: 1 час 15 минут

Порций: 2

Легко и очень вкусно / Фото Pexels

Ингредиенты:

Тесто:

10 грамм дрожжей;

стакан теплой воды;

столовая ложка сахара;

2 столовых ложки масла;

чайная ложка соли;

450 грамм муки.

Начинка:

куриное филе;

твердый сыр;

лук;

помидоры;

шампиньоны.

Приготовление:

Воду нагреваем, чтобы была теплая, добавляем дрожжи и сахар. Ждем, чтобы на поверхности появились пузыри. Добавляем в дрожжи масло, соль и муку и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем салфеткой и оставляем на 30 минут в теплом месте. Нарезаем сыр, помидоры и другие ингредиенты для начинки. Несколько минут обжариваем начинку на сковороде. Делим тесто на 4 части и тонко раскатываем. На две части теста выкладываем начинку, сверху выкладываем сыр и помидоры. Закрываем пиццу второй половинкой теста и защипываем края. Сверху делаем маленькие проколы или надрезы. Оставляем на 20 минут. Разогреваем духовку до 180 градусов, ставим пиццу и выпекаем к румяной корочки.

Приятного аппетита!