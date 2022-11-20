Кальцоне – это закрытая пицца, которую часто называют "итальянским пирожком". Благодаря своей форме, она сохраняет всю сочность начинки, которая остается горячей еще долгое время после приготовления. Это блюдо – отличный вариант для воскресного ужина, когда хочется смаковать последние часы перед активной рабочей неделей.

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Рецепт пиццы кальцоне

Время: 1 час 15 минут

Порций: 2

Легко и очень вкусно / Фото Pexels

Ингредиенты:

Тесто:

  • 10 грамм дрожжей;
  • стакан теплой воды;
  • столовая ложка сахара;
  • 2 столовых ложки масла;
  • чайная ложка соли;
  • 450 грамм муки.

Начинка:

  • куриное филе;
  • твердый сыр;
  • лук;
  • помидоры;
  • шампиньоны.

Приготовление:

  1. Воду нагреваем, чтобы была теплая, добавляем дрожжи и сахар. Ждем, чтобы на поверхности появились пузыри.
  2. Добавляем в дрожжи масло, соль и муку и вымешиваем мягкое тесто. Накрываем салфеткой и оставляем на 30 минут в теплом месте.
  3. Нарезаем сыр, помидоры и другие ингредиенты для начинки. Несколько минут обжариваем начинку на сковороде.
  4. Делим тесто на 4 части и тонко раскатываем.
  5. На две части теста выкладываем начинку, сверху выкладываем сыр и помидоры. Закрываем пиццу второй половинкой теста и защипываем края. Сверху делаем маленькие проколы или надрезы. Оставляем на 20 минут.
  6. Разогреваем духовку до 180 градусов, ставим пиццу и выпекаем к румяной корочки.

Приятного аппетита!