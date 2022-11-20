Кальцоне – це закрита піца, яку часто називають "італійським пиріжком". Завдяки своїй формі вона зберігає усю соковитість начинки, яка залишається гарячою ще довгий час після приготування. Ця страва – чудовий варіант для недільної вечері, коли хочеться посмакувати останні години перед активним робочим тижнем.

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Рецепт піци кальцоне

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 2

Легко та дуже смачно / Фото Pexels

Інгредієнти:

Тісто:

10 грамів дріжджів;

склянка теплої води;

столова ложка цукру;

2 столові ложки олії;

чайна ложка солі;

450 грамів борошна.

Начинка:

куряче філе;

твердий сир;

цибуля;

помідори;

шампіньйони.

Приготування:

Воду нагріваємо, щоб була тепла, додаємо дріжджі та цукор. Чекаємо, щоб на поверхні з'явилися бульбашки. Додаємо до дріжджів олію, сіль та борошно і вимішуємо м'яке тісто. Накриваємо його серветкою та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. Нарізаємо сир, помідори та інші інгредієнти для начинки. Кілька хвилин обжарюємо начинку на пательні. Ділимо тісто на 4 частини та тонко розкачуємо. На дві частини тіста викладаємо начинку, зверху викладаємо сир та помідори. Закриваємо піцу другою половинкою тіста та защипаємо краї. Зверху робимо маленькі проколи або надрізи. Залишаємо на 20 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів, ставимо піцу та випікаємо до рум'яної скоринки.

Смачного!