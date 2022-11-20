Кальцоне – це закрита піца, яку часто називають "італійським пиріжком". Завдяки своїй формі вона зберігає усю соковитість начинки, яка залишається гарячою ще довгий час після приготування. Ця страва – чудовий варіант для недільної вечері, коли хочеться посмакувати останні години перед активним робочим тижнем.
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Рецепт піци кальцоне
Час: 1 година 15 хвилин
Порцій: 2
Легко та дуже смачно / Фото Pexels
Інгредієнти:
Тісто:
- 10 грамів дріжджів;
- склянка теплої води;
- столова ложка цукру;
- 2 столові ложки олії;
- чайна ложка солі;
- 450 грамів борошна.
Начинка:
- куряче філе;
- твердий сир;
- цибуля;
- помідори;
- шампіньйони.
Приготування:
- Воду нагріваємо, щоб була тепла, додаємо дріжджі та цукор. Чекаємо, щоб на поверхні з'явилися бульбашки.
- Додаємо до дріжджів олію, сіль та борошно і вимішуємо м'яке тісто. Накриваємо його серветкою та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці.
- Нарізаємо сир, помідори та інші інгредієнти для начинки. Кілька хвилин обжарюємо начинку на пательні.
- Ділимо тісто на 4 частини та тонко розкачуємо.
- На дві частини тіста викладаємо начинку, зверху викладаємо сир та помідори. Закриваємо піцу другою половинкою тіста та защипаємо краї. Зверху робимо маленькі проколи або надрізи. Залишаємо на 20 хвилин.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів, ставимо піцу та випікаємо до рум'яної скоринки.
Смачного!