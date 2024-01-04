Этот праздник также известен как Голодная кутья или Крещенский вечер. За ужином следует собраться всей семьей и отведать обрядные вкусности. 24 Канал собрал подборку обязательных блюд, которые должны быть на вашем столе.

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В световой день нельзя ничего есть. Когда сойдет первая звезда нужно выпить крещенской воды, предварительно освященной в церкви и тогда садиться за ужин. На столе должны быть только постные блюда. Как правило, готовят семь блюд, но можно и больше (9 или 11), главное, чтобы их количество было нечетным.

Кутья

Для голодной кутьи зерно нужно варить только на воде, нельзя добавлять масло или сливки. По желанию наши предки подслащивали медом. Также в зависимости от традиций добавляют компот, изюм, мак, орехи и сухофрукты.

Второй Святой вечер– важный украинский праздник / Фото unsplash

Узвар

Сладкий отвар, который готовят из сушеных фруктов и ягод, традиционно подают к столу на Голодную кутью. Основа напитка – это смесь засушенных фруктов: яблок, груш, абрикосов, вишен, слив и так далее.

Постный борщ

Он должен быть приготовлен без мясного бульона. Некоторые хозяйки добавляют в него фасоль, грибы или так называемые грибные ушки – небольшие пельмени из теста с грибной начинкой.

Вареники

Главное правильно – они должны быть постные. Что касается начинки, то все зависит от региона и вкуса. Это могут быть капуста, грибы, картофель и даже мак.

Голубцы с овощами и рисом

Начинка для постных голубцов может быть любой. Крупу берите такую, которая вам нравится лучше всего – пшено, перловка, гречка, рис, ячменная и так далее.

Гречневые блины

Гречневые блины жарят на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. Их можно подавать как отдельное блюдо, поливая вареньем, а также вместо хлеба к постному борщу.

Пампухи

Пампухи являются традиционным сладким блюдом Святого вечера. Сдобные, рыхлые и сладкие, с разными начинками – именно с ними ассоциируется этот особенный вечер.

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