Вареники на Сочельник – одно из обязательных блюд на нашем столе перед Крещением. Начинками могут служить капуста, картофель, гречка, а в нашем случае – фасоль и грибы.
К теме Готовим вареники: что нужно добавить в тесто и начинку для идеального результата
Рецепт вареников с фасолью и грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Фасоль замочите с вечера, сварите до готовности, заправьте солью и перцем и перетрите сквозь жидкое сито.
- Сушеные грибы промойте, замочите в холодной воде на 4 – 5 часов и отварите до готовности.
- Вареные грибы следует мелко порубить и обжарьте на растительном масле с луком.
- Соедините с протертой фасолью.
- Для приготовления теста смешайте тёплую воду, яйца, соль и замесите тесто.
- Раскатайте его в пласт и разрежьте пополам.
- На половину раскатанного теста выложите шарики фарша из фасоли и грибов на расстоянии 7 сантиметров друг от друга и накройте их второй половиной теста.
- Вареники вырежьте специальной формой или стаканом и тщательно защипните края.
- Подготовленные вареники окуните в кипящий подсоленный кипяток, помешайте и варите 10 минут.
- Когда их вытащите, заправьте жареным луком.