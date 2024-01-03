Вареники на Сочельник – одно из обязательных блюд на нашем столе перед Крещением. Начинками могут служить капуста, картофель, гречка, а в нашем случае – фасоль и грибы.

К теме Готовим вареники: что нужно добавить в тесто и начинку для идеального результата

Рецепт вареников с фасолью и грибами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Фасоль замочите с вечера, сварите до готовности, заправьте солью и перцем и перетрите сквозь жидкое сито.
  2. Сушеные грибы промойте, замочите в холодной воде на 4 – 5 часов и отварите до готовности.
  3. Вареные грибы следует мелко порубить и обжарьте на растительном масле с луком.
  4. Соедините с протертой фасолью.
  5. Для приготовления теста смешайте тёплую воду, яйца, соль и замесите тесто.
  6. Раскатайте его в пласт и разрежьте пополам.
  7. На половину раскатанного теста выложите шарики фарша из фасоли и грибов на расстоянии 7 сантиметров друг от друга и накройте их второй половиной теста.
  8. Вареники вырежьте специальной формой или стаканом и тщательно защипните края.
  9. Подготовленные вареники окуните в кипящий подсоленный кипяток, помешайте и варите 10 минут.
  10. Когда их вытащите, заправьте жареным луком.