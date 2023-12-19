Речь идет о варениках с маком по старинному рецепту из Сумщины. Однако если вы строго соблюдаете пост, то подождите с приготовлением до 25 декабря, ведь в состав теста входят молоко и яйца.

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Рецепт вареников с маком

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов пшеничной муки;

– 500 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– половина чайной ложки соли;

– половина чайной ложки соды;

– 1 столовая ложка масла. Начинка:

– 200 граммов мака;

– сахар по вкусу.

Приготовление:

Сухой мак залейте крутым кипятком, чтобы вода покрывала его на 2 пальца. Оставьте на 40 – 60 минут, после чего слейте всю воду. Взбейте мак блендером или разотрите его в ступке. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. В глубокую миску высыпьте горкой муку. Сделайте углубление и влейте туда одно яйцо. Все хорошо смешайте. Добавьте соль, гашенную уксусом соду, немного молока и снова вымешайте. Далее влейте молоко небольшими порциями, не переставая вымешивать. Тесто должно стать на ощупь гладким. Раскатайте тесто скалкой. Стаканом вырежьте кружочки, начините их маковой начинкой и хорошо залепите края. Отварите вареники в большой кастрюле с кипящей водой. Проваривайте минуту-две после того, как они всплывут на поверхность. Подавайте готовое блюдо с домашней сметаной или любимым вареньем.

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