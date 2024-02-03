Популярная намазка на хлеб с секретным ингредиентом: рецепт бюджетной закуски за считанные копейки

3 февраля 2024, 19:19
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Источник:

Колижанка

На завтрак или перекус всегда хочется чего-то вкусненького и нового, что не трудно готовить. Когда классические намазки на хлеб надоели, на помощь придет пикантная закуска с соленым огурцом.

В этом рецепте все ингредиенты доступны, а способ приготовления – простой и быстрый. Просто смешайте все продукты в одной тарелке и намажьте на хрустящий хлеб.

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Рецепт намазки из сыра и огурца

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Легко и вкусно / Фото Колижанка

Ингредиенты:
– 100 грамм плавленого сырка;
– 1 пучок укропа;
– 1 огурец;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 4 кусочка батона.

Приготовление:

  1. Укроп нашинкуйте, а сырок и огурец натрите на терке.
  2. Соедините в большой миске.
  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс, высыпьте в тарелку.
  4. Заправьте намазку майонезом и тщательно перемешайте.
  5. Подсушите кусочки батона на сухой сковороде или в тостере. Намажьте намазку на хлеб и подавайте.
  6. Получается ну очень вкусно, а все благодаря секретному ингредиенту – соленом огурце.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська