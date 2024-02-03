В этом рецепте все ингредиенты доступны, а способ приготовления – простой и быстрый. Просто смешайте все продукты в одной тарелке и намажьте на хрустящий хлеб.
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Рецепт намазки из сыра и огурца
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Легко и вкусно / Фото Колижанка
Приготовление:
- Укроп нашинкуйте, а сырок и огурец натрите на терке.
- Соедините в большой миске.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс, высыпьте в тарелку.
- Заправьте намазку майонезом и тщательно перемешайте.
- Подсушите кусочки батона на сухой сковороде или в тостере. Намажьте намазку на хлеб и подавайте.
- Получается ну очень вкусно, а все благодаря секретному ингредиенту – соленом огурце.
Как выбрать майонез в магазине
Чтобы выбрать в магазине качественный майонез, проверьте состав, ищите натуральные ингредиенты без искусственных добавок. На первом месте должно быть масло, затем – вода, яйца или яичный порошок, горчица, уксус, лимонная кислота и натуральные специи. Просмотрите дату годности, отдайте предпочтение известным брендам с хорошей репутацией.