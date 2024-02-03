У цьому рецепті всі інгредієнти доступні, а спосіб приготування – простий та швидкий. Просто змішайте всі продукти в одній тарілці та намажте на хрусткий хліб.
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Рецепт намазки з сирку та огірка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Легко та смачно / Фото Коліжанка
Приготування:
- Кріп нашаткуйте, а сирок та огірок натріть на терці.
- З'єднайте у великій мисці.
- Часник очистіть та пропустіть через прес, висипте у тарілку.
- Заправте намазку майонезом та ретельно перемішайте.
- Підсушіть шматочки батона на сухій сковороді або у тостері. Намажте намазку на хліб і подавайте.
- Виходить ну дуже смачно, а все завдяки секретному інгредієнту – солоному огірку.
Як обрати майонез у магазині
Щоб обрати у магазині якісний майонез, перевірте склад, шукайте натуральні інгредієнти без штучних добавок. На першому місці має бути олія, потім – вода, яйця чи яєчний порошок, гірчиця, оцет, лимонна кислота та натуральні спеції. Перегляньте дату придатності, віддайте перевагу відомим брендам з доброю репутацією.