У цьому рецепті всі інгредієнти доступні, а спосіб приготування – простий та швидкий. Просто змішайте всі продукти в одній тарілці та намажте на хрусткий хліб.

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Рецепт намазки з сирку та огірка

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Легко та смачно / Фото Коліжанка

Приготування:

  1. Кріп нашаткуйте, а сирок та огірок натріть на терці.
  2. З'єднайте у великій мисці.
  3. Часник очистіть та пропустіть через прес, висипте у тарілку.
  4. Заправте намазку майонезом та ретельно перемішайте.
  5. Підсушіть шматочки батона на сухій сковороді або у тостері. Намажте намазку на хліб і подавайте.
  6. Виходить ну дуже смачно, а все завдяки секретному інгредієнту – солоному огірку.

Як обрати майонез у магазині

Щоб обрати у магазині якісний майонез, перевірте склад, шукайте натуральні інгредієнти без штучних добавок. На першому місці має бути олія, потім – вода, яйця чи яєчний порошок, гірчиця, оцет, лимонна кислота та натуральні спеції. Перегляньте дату придатності, віддайте перевагу відомим брендам з доброю репутацією.