Оладьи с яблоками быстры в приготовлении, а готовятся из теста без добавления дрожжей. Это отличная идея вкусного завтрака для детей и взрослых.

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Рецепт яблочных оладий

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Хороший вариант завтрака / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Муку просейте в миску, добавьте ванильный сахар, сахар и соду и перемешайте.
  2. Влейте молоко и яйцо.
  3. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной массы без комочков.
  4. Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите семена, четвертинки разрежьте вдоль пополам, а затем поперек. Выложите в тесто и перемешайте.
  5. На разогретую сковороду влейте масло и выложите примерно столовую ложку теста и 3 ломтика яблок на каждый блинчик. Жарьте примерно 1,5 минуты до золотистого цвета.
  6. Переверните на другую сторону и повторите обжарку.
  7. Подавайте с сахарной пудрой, вишневым вареньем и другим любимым подсластителем.