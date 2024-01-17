Оладьи с яблоками быстры в приготовлении, а готовятся из теста без добавления дрожжей. Это отличная идея вкусного завтрака для детей и взрослых.

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Рецепт яблочных оладий

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Хороший вариант завтрака / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 200 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 150 грамм пшеничной муки;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка сахара;

– полчайной ложки пищевой соды;

– для жарки: растительное масло.

Приготовление:

Муку просейте в миску, добавьте ванильный сахар, сахар и соду и перемешайте. Влейте молоко и яйцо. Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной массы без комочков. Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите семена, четвертинки разрежьте вдоль пополам, а затем поперек. Выложите в тесто и перемешайте. На разогретую сковороду влейте масло и выложите примерно столовую ложку теста и 3 ломтика яблок на каждый блинчик. Жарьте примерно 1,5 минуты до золотистого цвета. Переверните на другую сторону и повторите обжарку. Подавайте с сахарной пудрой, вишневым вареньем и другим любимым подсластителем.

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