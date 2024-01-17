Оладки з яблуками швидкі в приготуванні, а готуються з тіста без додавання дріжджів. Це чудова ідея смачного сніданку для дітей і дорослих.
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Рецепт яблучних оладок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Гарний варіант сніданку / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Борошно просійте в миску, додайте ванільний цукор, цукор і соду і перемішати.
- Влийте молоко і яйце.
- Перемішайте інгредієнти віночком до однорідної маси без грудочок.
- Яблука очистіть від шкірки, розріжте на четвертинки, видаліть насіння, четвертинки розріжте уздовж навпіл, а потім поперек. Викладіть в тісто і перемішайте.
- На розігріту сковорідку влийте олію та викладіть приблизно столову ложку тіста та 3 скибочки яблук на кожен млинець. Смажте приблизно 1,5 хвилини до золотистого кольору.
- Переверніть на іншу сторону і повторіть обсмажування.
- Подавайте з цукровою пудрою, вишневим варенням тощо.