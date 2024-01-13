Уютный зимний вечер должен быть заполнен ароматом свежей выпечки. Приготовьте наспех слойку с яблоками!
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Рецепт яблок в слоеном тесте
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Вымытые и высушенные яблоки нарежьте кольцами.
- Удаляем сердцевину с помощью пластиковой пробки от бутылки. Отверстие должно быть среднего размера, чтобы у него легко можно было протянуть тесто.
- Размороженное тесто раскатываем до толщины в 1 – 1,5 сантиметра и нарезаем полосками.
- Обертываем тестом каждое кольцо из яблок.
- Яблоки нужно смазать желтком.
- Готовые яблоки посыпаем смесью из сахара и корицы.
- Ставим его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
- Когда яблоки будут готовы и немного остынут их можно посыпать сахарной пудрой.