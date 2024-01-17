Заварите чай и вспомните о маминых завтраках: рецепт яблочных оладий
17 января 2024, 23:56Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Воспоминания о маминых завтраках всегда наполнены теплом и нежностью. Как создать самые вкусные яблочные оладьи, которые отлично подойдут для хорошего начала дня?
Оладьи с яблоками быстры в приготовлении, а готовятся из теста без добавления дрожжей. Это отличная идея вкусного завтрака для детей и взрослых.
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Рецепт яблочных оладий
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 2 яблока;
– 200 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 150 грамм пшеничной муки;
– 1 столовая ложка ванильного сахара;
– 1 чайная ложка сахара;
– полчайной ложки пищевой соды;
– для жарки: растительное масло.
Приготовление:
- Муку просейте в миску, добавьте ванильный сахар, сахар и соду и перемешайте.
- Влейте молоко и яйцо.
- Перемешайте ингредиенты венчиком до однородной массы без комочков.
- Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите семена, четвертинки разрежьте вдоль пополам, а затем поперек. Выложите в тесто и перемешайте.
- На разогретую сковороду влейте масло и выложите примерно столовую ложку теста и 3 ломтика яблок на каждый блинчик. Жарьте примерно 1,5 минуты до золотистого цвета.
- Переверните на другую сторону и повторите обжарку.
- Подавайте с сахарной пудрой, вишневым вареньем и другим любимым подсластителем.