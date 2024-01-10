Вкусная турецкая выпечка с начинкой: готовим чрезвычайно аппетитную лепешку для завтрака
10 января 2024, 06:10Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Завтрак – важный приём пищи, который должен быть для каждого приятным ритуалом. Чтобы блюда не надоедали, следует разнообразить утро предложениями мировой кухни. Гозлеме – отличная опция для небольшого эксперимента.
Сегодня мы отправимся в волшебный мир турецкой выпечки, где аромат и вкус переплетаются в невероятно аппетитной лепешке, которая называется гозлеме. Готовить его дома – прекрасная возможность насладиться настоящей турецкой кухней и начать день с новых ярких впечатлений.
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Рецепт гозлеме
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 200 грамм муки;
– щепотка сахара;
– щепотка соли;
– 1 маленькая упаковка сухих дрожжей;
– 100 грамм шпината;
– 10 грамм чеснока;
– масло для жарки;
– 100 грамм сыра фета.
Приготовление:
- В миску налейте воду, сухие дрожжи, половину чайной ложки сахара и соли.
- Миксером взбейте тесто, постепенно добавляя муку.
- После перемешивания тесто извлеките на стол и вымешайте вручную.
- В миску насыпьте муку, добавьте замешанное тесто и накройте крышкой.
- Оставьте тесто для подъема примерно на 40 – 50 минут.
- Приготовьте начинку: обжарьте на разогретом масле пропущенный чеснок, затем добавьте листья свежего шпината.
- Приправьте все по желанию.
- Готовый шпинат выложите в миску, добавьте измельченный творог фета и перемешайте.
- Достаньте тесто и слегка присыпьте мукой.
- Разрежьте на три части и раскатайте каждую.
- Добавьте начинку и сложите пополам, плотно завернув концы теста.
- Жарьте с двух сторон на сухой раскаленной сковороде до золотистой корочки.
- Готовый пирог выложите на блюдо и разрежьте пополам.