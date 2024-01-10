Сьогодні ми вирушимо у чарівний світ турецької випічки, де аромат і смак переплітаються в неймовірно апетитному коржику, який має назву гозлеме. Готувати його вдома – це чудова можливість насолодитися справжньою турецькою кухнею та почати день із нових яскравих вражень.

Цікаво Головне – не проковтніть язик: як зробити звичайну картоплю стравою на мільйон

Рецепт гозлеме

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– дрібка цукру;

– дрібка солі;

– 1 маленька упаковка сухих дріжджів;

– 100 грамів шпинату;

– 10 грамів часнику;

– олія для смаження;

– 100 грамів сиру фета.

Приготування:

У миску налийте воду, сухі дріжджі, половину чайної ложки цукру і солі. Міксером збийте тісто, поступово додаючи борошно. Після перемішування тісто вийміть на стіл і вимісіть вручну. У миску насипте борошно, додайте замішане тісто і накрити кришкою. Залиште тісто для підйому приблизно на 40 – 50 хвилин. Приготуйте начинку: обсмажте на розігрітій олії пропущений часник, потім додайте листя свіжого шпинату. Приправте все за бажанням. Готовий шпинат викладіть в миску, додайте подрібнений сир фета і перемішайте. Дістаньте тісто і злегка присипте борошном. Розріжте на три частини і розкачайте кожну. Додайте начинку і складіть навпіл, щільно загорнувши кінці тіста. Смажте з двох сторін на сухій розпеченій сковороді до золотистої скоринки. Готовий пиріг викладіть на блюдо і розріжте навпіл.

Поживно і смачно: як приготувати запечені яблука.