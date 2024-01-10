Сьогодні ми вирушимо у чарівний світ турецької випічки, де аромат і смак переплітаються в неймовірно апетитному коржику, який має назву гозлеме. Готувати його вдома – це чудова можливість насолодитися справжньою турецькою кухнею та почати день із нових яскравих вражень.

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Рецепт гозлеме

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У миску налийте воду, сухі дріжджі, половину чайної ложки цукру і солі.
  2. Міксером збийте тісто, поступово додаючи борошно.
  3. Після перемішування тісто вийміть на стіл і вимісіть вручну.
  4. У миску насипте борошно, додайте замішане тісто і накрити кришкою.
  5. Залиште тісто для підйому приблизно на 40 – 50 хвилин.
  6. Приготуйте начинку: обсмажте на розігрітій олії пропущений часник, потім додайте листя свіжого шпинату.
  7. Приправте все за бажанням.
  8. Готовий шпинат викладіть в миску, додайте подрібнений сир фета і перемішайте.
  9. Дістаньте тісто і злегка присипте борошном.
  10. Розріжте на три частини і розкачайте кожну.
  11. Додайте начинку і складіть навпіл, щільно загорнувши кінці тіста.
  12. Смажте з двох сторін на сухій розпеченій сковороді до золотистої скоринки.
  13. Готовий пиріг викладіть на блюдо і розріжте навпіл.