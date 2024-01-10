Сегодня мы отправимся в волшебный мир турецкой выпечки, где аромат и вкус переплетаются в невероятно аппетитной лепешке, которая называется гозлеме. Готовить его дома – прекрасная возможность насладиться настоящей турецкой кухней и начать день с новых ярких впечатлений.

Интересно Главное – не проглотите язык: как сделать обычный картофель блюдом на миллион

Рецепт гозлеме

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм муки;

– щепотка сахара;

– щепотка соли;

– 1 маленькая упаковка сухих дрожжей;

– 100 грамм шпината;

– 10 грамм чеснока;

– масло для жарки;

– 100 грамм сыра фета.

Приготовление:

В миску налейте воду, сухие дрожжи, половину чайной ложки сахара и соли. Миксером взбейте тесто, постепенно добавляя муку. После перемешивания тесто извлеките на стол и вымешайте вручную. В миску насыпьте муку, добавьте замешанное тесто и накройте крышкой. Оставьте тесто для подъема примерно на 40 – 50 минут. Приготовьте начинку: обжарьте на разогретом масле пропущенный чеснок, затем добавьте листья свежего шпината. Приправьте все по желанию. Готовый шпинат выложите в миску, добавьте измельченный творог фета и перемешайте. Достаньте тесто и слегка присыпьте мукой. Разрежьте на три части и раскатайте каждую. Добавьте начинку и сложите пополам, плотно завернув концы теста. Жарьте с двух сторон на сухой раскаленной сковороде до золотистой корочки. Готовый пирог выложите на блюдо и разрежьте пополам.

Питательно и вкусно: как приготовить запеченные яблоки.