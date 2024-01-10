Сегодня мы отправимся в волшебный мир турецкой выпечки, где аромат и вкус переплетаются в невероятно аппетитной лепешке, которая называется гозлеме. Готовить его дома – прекрасная возможность насладиться настоящей турецкой кухней и начать день с новых ярких впечатлений.

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Рецепт гозлеме

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В миску налейте воду, сухие дрожжи, половину чайной ложки сахара и соли.
  2. Миксером взбейте тесто, постепенно добавляя муку.
  3. После перемешивания тесто извлеките на стол и вымешайте вручную.
  4. В миску насыпьте муку, добавьте замешанное тесто и накройте крышкой.
  5. Оставьте тесто для подъема примерно на 40 – 50 минут.
  6. Приготовьте начинку: обжарьте на разогретом масле пропущенный чеснок, затем добавьте листья свежего шпината.
  7. Приправьте все по желанию.
  8. Готовый шпинат выложите в миску, добавьте измельченный творог фета и перемешайте.
  9. Достаньте тесто и слегка присыпьте мукой.
  10. Разрежьте на три части и раскатайте каждую.
  11. Добавьте начинку и сложите пополам, плотно завернув концы теста.
  12. Жарьте с двух сторон на сухой раскаленной сковороде до золотистой корочки.
  13. Готовый пирог выложите на блюдо и разрежьте пополам.