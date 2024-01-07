Печеные яблоки – вкусный и быстрый способ насладиться простым, но аппетитным десертом. Его без труда приготовит каждый, без оглядки на кулинарный бекграунд. Этот рецепт создаст освежающий и ароматный десерт, идеален как для семейного обеда, так и для особых случаев.

Это так вкусно Шедевр вкуса: как приготовить бульон из кролика

Рецепт печеных яблок

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  2. Яблоки вымойте, оторвите кольцом верхушку и с помощью ложки удалите сердцевину.
  3. В миске растопите мед, добавьте корицу и ваниль, а затем орехи (нарезанные или мелко измельченные).
  4. В получившуюся массу добавьте сливочное масло (или растопленное кокосовое масло) и хорошо перемешайте.
  5. Каждое яблоко наполните полученной смесью, равномерно распределяя орехи и мед внутри яблока.
  6. Разместите яблоки на противне, покрытом бумагой для выпечки.
  7. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 25 – 30 минут или до тех пор, пока яблоки станут мягкими и золотистыми.
  8. Выньте из духовки, дайте немного остыть перед подачей.