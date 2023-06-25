Тосты, приготовленные в духовке, тостере или сковороде – отличный выбор для вкусного завтрака. Подавать тосты лучше со свежими овощами и мясными добавками.
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Тосты с авокадо
- Время: 20 хвилин
- Порций: 2
Просто и вкусно / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку, извлеките мякоть и разомните вилкой.
- Затем добавьте оливковое масло, выдавленное через пресс чеснок, сок лимона. Перемешайте и приправьте солью и перцем.
- Промойте и обсушите шпинат.
- Сыр нарежьте соломкой.
- Поджарьте хлеб в тостере.
- На сковороду выложите 1 столовую ложку растительного масла и разогрейте его, затем разбейте яйца. Посыпьте их солью и перцем. Обжарьте яичницу, чтобы желток остался жидким.
- Намажьте поджаренный хлеб смесью из авокадо, выложите шпинат, сыр, а затем жареные яйца (1 яйцо на 1 ломтик хлеба).
- Подавайте сразу еще теплыми.
Тосты в духовке
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Аппетитно и быстро / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Смажьте хлеб маслом.
- Грибы очистите и нарежьте тонкими пластинками.
- Моцареллу нарежьте ломтиками.
- На хлеб выложите ломтики грибов и моцареллу.
- Посыпьте моцареллу перцем и орегано и солью.
- Выпекайте гренки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
- Подавайте гренки сразу после приготовления горячими.
Французские тосты
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Bon Appetit / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли и перца.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Окуните ломтики и выложите на сковороду.
- Жарьте, пока они не подрумянятся.
- Один кусочек переверните, выложите на него ломтик сыра, ломтик ветчины и снова ломтик сыра.
- Накройте вторым кусочком (обжаренной внутрь стороной) и прижмите. Когда первый ломтик подрумянится, переверните весь бутерброд наизнанку, чтобы приготовить второй ломтик.
- Жарьте, пока второй кусочек не подрумянится.