Тосты, приготовленные в духовке, тостере или сковороде – отличный выбор для вкусного завтрака. Подавать тосты лучше со свежими овощами и мясными добавками.

Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их "Легко!" подать на стол

Тосты с авокадо

  • Время: 20 хвилин
  • Порций: 2


Просто и вкусно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  • Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку, извлеките мякоть и разомните вилкой.
  • Затем добавьте оливковое масло, выдавленное через пресс чеснок, сок лимона. Перемешайте и приправьте солью и перцем.
  • Промойте и обсушите шпинат.
  • Сыр нарежьте соломкой.
  • Поджарьте хлеб в тостере.
  • На сковороду выложите 1 столовую ложку растительного масла и разогрейте его, затем разбейте яйца. Посыпьте их солью и перцем. Обжарьте яичницу, чтобы желток остался жидким.
  • Намажьте поджаренный хлеб смесью из авокадо, выложите шпинат, сыр, а затем жареные яйца (1 яйцо на 1 ломтик хлеба).
  • Подавайте сразу еще теплыми.

Тосты в духовке

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Аппетитно и быстро / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  • Смажьте хлеб маслом.
  • Грибы очистите и нарежьте тонкими пластинками.
  • Моцареллу нарежьте ломтиками.
  • На хлеб выложите ломтики грибов и моцареллу.
  • Посыпьте моцареллу перцем и орегано и солью.
  • Выпекайте гренки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут.
  • Подавайте гренки сразу после приготовления горячими.

Французские тосты

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Bon Appetit / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  • Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли и перца.
  • Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  • Окуните ломтики и выложите на сковороду.
  • Жарьте, пока они не подрумянятся.
  • Один кусочек переверните, выложите на него ломтик сыра, ломтик ветчины и снова ломтик сыра.
  • Накройте вторым кусочком (обжаренной внутрь стороной) и прижмите. Когда первый ломтик подрумянится, переверните весь бутерброд наизнанку, чтобы приготовить второй ломтик.
  • Жарьте, пока второй кусочек не подрумянится.