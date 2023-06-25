Тости, приготовані у духовці, тостері чи на пательні – чудовий вибір для смачного сніданку. Подавати тости найкраще зі свіжими овочами та м'ясними додатками.
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Тости з авокадо
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Просто та смачно / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Розріжте авокадо навпіл і видаліть кісточку, вийміть м'якоть і розімніть виделкою.
- Потім додайте оливкову олію, видавлений через прес часник, сік лимону. Перемішайте і приправте сіллю і перцем.
- Промийте і обсушіть шпинат.
- Сир наріжте соломкою.
- Підсмажте хліб у тостері.
- На сковороду викладіть 1 столову ложку олії і розігрійте її, потім розбийте яйця. Посипте їх сіллю і перцем. Обсмажте яєчню, щоб жовток залишився рідким.
- Намажте підсмажений хліб сумішшю з авокадо, викладіть шпинат, сир, а потім смажені яйця (1 яйце на 1 скибочку хліба).
- Подавайте відразу ще теплими.
Тости у духовці
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Апетитно та швидко / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Намажте хліб маслом.
- Гриби очистіть і наріжте тонкими пластинками.
- Моцарелу наріжте скибочками.
- На хліб викладіть скибочки грибів і моцарелу.
- Посипте моцарелу перцем і орегано та сіллю.
- Випікайте грінки в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15 хвилин.
- Подавайте грінки відразу після приготування гарячими.
Французькі тости
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Bon Appetit / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Змішайте яйце з молоком і дрібкою солі та перцю.
- Розігрійте сковороду з оливковою олією.
- Занурте скибочки і викладіть на сковороду.
- Смажте, поки вони не підрум'яняться.
- Один шматочок переверніть, викладіть на нього скибочку сиру, скибочку шинки і знову скибочку сиру. Накрийте другим шматочком (обсмаженою стороною всередину) і притисніть.
- Коли перша скибочка підрум’яниться, переверніть весь бутерброд навиворіт, щоб приготувати другу скибочку.
- Смажте, поки другий шматочок не підрум’яниться.