Это сочетание простоты и вкуса обеспечивает необходимые питательные вещества для бодрого начала дня. Повторить рецепт очень сытной и питательной запеченной овсянки с яблоком очень просто.
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Рецепт запеченной овсянки с яблоками
- Время: 30 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Овсяные хлопья высыпьте в стеклянную емкость и залейте молоком.
- Добавьте тертое или нарезанное мелкими кубиками яблоко.
- Все тщательно перемешайте.
- Затем добавьте мед, корицу и измельченные грецкие орехи.
- Еще раз все тщательно перемешайте.
- Выпекайте овсянку при 180 градусах около 25 минут.