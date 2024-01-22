Это сочетание простоты и вкуса обеспечивает необходимые питательные вещества для бодрого начала дня. Повторить рецепт очень сытной и питательной запеченной овсянки с яблоком очень просто.

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Рецепт запеченной овсянки с яблоками

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 180 грамм яблок;

– 50 грамм овсяных хлопьев;

– 120 миллилитров молока;

– 12 грамм меда;

– щепотка корицы;

– горсть орехов.

Приготовление:

Овсяные хлопья высыпьте в стеклянную емкость и залейте молоком. Добавьте тертое или нарезанное мелкими кубиками яблоко. Все тщательно перемешайте. Затем добавьте мед, корицу и измельченные грецкие орехи. Еще раз все тщательно перемешайте. Выпекайте овсянку при 180 градусах около 25 минут.

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