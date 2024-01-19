Печеные яблоки вкусны сами по себе, а с добавлением корицы, меда, грецких орехов и изюма им нет равных. Этот простой десерт всегда отличный по вкусу, но лучше всего подойдет для полудня, когда на улице мороз.

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Рецепт печеных яблок

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 50 грамм меда;

– 3 грамм корицы;

– 40 грамм изюма;

– 20 грамм любимых орехов.

Приготовление:

Яблоки промойте и обсушите. У каждого плода срежьте верхнюю часть с плодоножкой – примерно 2 – 3 сантиметра в толщину. Позже она будет служить крышкой. Удалите семена с помощью ножа или ложки. Начинка: изюм и орехи выложите в миску. Добавьте мед и щепотку корицы. Смешайте. Уложите начинку в ямку. Накройте фаршированные яблоки предварительно срезанной "шляпкой". Поместите их в форму для выпечки. Смажьте оставшимся медом. Выпекать 40 минут при 180°C.

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