Печеные яблоки вкусны сами по себе, а с добавлением корицы, меда, грецких орехов и изюма им нет равных. Этот простой десерт всегда отличный по вкусу, но лучше всего подойдет для полудня, когда на улице мороз.
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Рецепт печеных яблок
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яблоки промойте и обсушите.
- У каждого плода срежьте верхнюю часть с плодоножкой – примерно 2 – 3 сантиметра в толщину. Позже она будет служить крышкой.
- Удалите семена с помощью ножа или ложки.
- Начинка: изюм и орехи выложите в миску. Добавьте мед и щепотку корицы. Смешайте. Уложите начинку в ямку.
- Накройте фаршированные яблоки предварительно срезанной "шляпкой".
- Поместите их в форму для выпечки.
- Смажьте оставшимся медом.
- Выпекать 40 минут при 180°C.