Це поєднання простоти та смаку забезпечує необхідні поживні речовини для бадьорого початку дня. Повторити рецепт надзвичайно ситної та поживної запеченої вівсянки з яблуком дуже просто.
Цікаво Секрети домашньої радості: як швидко приготувати печені яблука
Рецепт запеченої вівсянки з яблуками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком.
- Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
- Все ретельно перемішайте.
- Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи.
- Ще раз все ретельно перемішайте.
- Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.