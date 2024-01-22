Це поєднання простоти та смаку забезпечує необхідні поживні речовини для бадьорого початку дня. Повторити рецепт надзвичайно ситної та поживної запеченої вівсянки з яблуком дуже просто.

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Рецепт запеченої вівсянки з яблуками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 180 грамів яблук;

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 120 мілілітрів молока;

– 12 грамів меду;

– щіпка кориці;

– жменя горіхів.

Приготування:

Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком. Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко. Все ретельно перемішайте. Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи. Ще раз все ретельно перемішайте. Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.

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