Це поєднання простоти та смаку забезпечує необхідні поживні речовини для бадьорого початку дня. Повторити рецепт надзвичайно ситної та поживної запеченої вівсянки з яблуком дуже просто.

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Рецепт запеченої вівсянки з яблуками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці висипте в скляну ємність і залийте молоком.
  2. Додайте терте або нарізане дрібними кубиками яблуко.
  3. Все ретельно перемішайте.
  4. Потім додайте мед, корицю і подрібнені волоські горіхи.
  5. Ще раз все ретельно перемішайте.
  6. Випікайте вівсянку при 180 градусах близько 25 хвилин.