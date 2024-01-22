Быстрый и простой завтрак: как запечь овсянку с яблоком

22 января 2024, 09:19
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Источник:

Fajne gotowanie

Идеальный завтрак определит тон для всего дня. Один из быстрых и вкусных вариантов – овсянка, запеченная с ароматными кусочками яблока.

Это сочетание простоты и вкуса обеспечивает необходимые питательные вещества для бодрого начала дня. Повторить рецепт очень сытной и питательной запеченной овсянки с яблоком очень просто.

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Рецепт запеченной овсянки с яблоками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 180 грамм яблок;
– 50 грамм овсяных хлопьев;
– 120 миллилитров молока;
– 12 грамм меда;
– щепотка корицы;
– горсть орехов.

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья высыпьте в стеклянную емкость и залейте молоком.
  2. Добавьте тертое или нарезанное мелкими кубиками яблоко.
  3. Все тщательно перемешайте.
  4. Затем добавьте мед, корицу и измельченные грецкие орехи.
  5. Еще раз все тщательно перемешайте.
  6. Выпекайте овсянку при 180 градусах около 25 минут.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська