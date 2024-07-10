Лучшая консервация июля: эти рецепты лучше сохранить, чтобы не забыть сделать
10 июля 2024, 12:34Читати новину українською
Июль – разгар сезона закруток. Здесь и соусы, и варенье и даже огурцы.
Тот, кто позаботился о наполнении своей кладовой летом, сможет не переживать о холодных зимних днях, сообщает Вкусно 24. Есть несколько закруток, которые обязательно следует сделать в июле.
К теме Закрутка из вашего детства: рецепт огуречного салата "Нежинский"
Варенье из малины
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм малины;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- В начале чистую малину нужно перебрать, чтобы не было листочков.
- Высыпьте ягоды в кастрюлю с толстым дном и, помешивая, нагревайте до выделения сока (5 – 10 минут).
- Затем добавьте сахар и продолжайте варить до полного растворения.
- Во время жарки ягод пену нужно собирать.
- Через 15 минут разлейте горячее малиновое варенье в чистые ошпаренные банки.
- Прикройте крышками.
- Все банки с малиновым вареньем нужно пастеризовать в течение 10 минут.
- Готовое варенье плотно закупорьте.
Домашний соус
- Время: 4 часа
- Порций: 14 банок по 330 миллилитров
– 10 килограммов сладких помидоров;
– 1,5 килограмма лука;
– 15 зерен душистого перца;
– 8 лавровых листьев;
– 4 гвоздики;
– 1 столовая ложка молотого перца;
– 3 столовые ложки каменной соли;
– 1 столовая ложка молотой корицы;
– 0,5 стакана яблочного уксуса;
– 4 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Помойте помидоры, удалите плодоножки и испорченные частички помидоров.
- Разрежьте помидоры и перемелите на домашнем комбайне или ручной мясорубке.
- Добавьте к помидорной массе все специи и начните готовить. Накройте крышкой до кипения.
- После закипания снимите крышку и проварите их еще 1,5 часа, пока из них не выпарится вода. Перемешивайте примерно каждые пол часа.
- В зависимости от сочности помидоров и желаемой консистенции кетчупа такой соус можно варить до 7 часов. Чем дольше варить помидоры, тем гуще будет кетчуп.
- Когда помидоры загустеют, добавьте очищенный и нарезанный на мелкие кубики лук и проварите вместе с помидорами еще 1 час.
- По желанию пропустите кетчуп через сито, но если хотите сохранить неоднородную консистенцию, то можно пропустить этот этап.
- Разлейте соус в простерилизованные банки и плотно закрутите.
Варенье из огурцов и кабачков
- Время: 30 минут + 20 минут на пастеризацию
- Порций: 4
– 1 килограмм огурцов;
– 1 килограмм желтых кабачков;
– 300 грамм сахара;
– 4 упаковки желе с лимонным или ананасовым вкусом.
Приготовление:
- Промытые огурцы и кабачки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
- Выложите их в большую кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и перемешайте.
- Варите под крышкой на медленном огне, овощи должны развариться и пустить сок. Это займет около 30 – 40 минут.
- Снимите овощи с огня, всыпьте желе, помешивайте, пока оно не растворится.
- Горячее варенье переложите в пастеризованные, сухие банки и накройте крышками.
- Налейте в кастрюлю горячую воду, оставьте несколько сантиметров. Доведите воду до кипения, на дно кастрюли выложите кухонное полотенце и поставьте туда банки с вареньем.
- Через 20 минут отставьте банки из воды, плотно закрутите их и поставьте вверх дном.