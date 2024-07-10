Лучшая консервация июля: эти рецепты лучше сохранить, чтобы не забыть сделать

Июль – разгар сезона закруток. Здесь и соусы, и варенье и даже огурцы.

Тот, кто позаботился о наполнении своей кладовой летом, сможет не переживать о холодных зимних днях, сообщает Вкусно 24. Есть несколько закруток, которые обязательно следует сделать в июле.

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Варенье из малины

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

– 1 килограмм малины;– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

В начале чистую малину нужно перебрать, чтобы не было листочков. Высыпьте ягоды в кастрюлю с толстым дном и, помешивая, нагревайте до выделения сока (5 – 10 минут). Затем добавьте сахар и продолжайте варить до полного растворения. Во время жарки ягод пену нужно собирать. Через 15 минут разлейте горячее малиновое варенье в чистые ошпаренные банки. Прикройте крышками. Все банки с малиновым вареньем нужно пастеризовать в течение 10 минут. Готовое варенье плотно закупорьте.

Домашний соус

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 14 банок по 330 миллилитров

– 10 килограммов сладких помидоров;– 1,5 килограмма лука;– 15 зерен душистого перца;– 8 лавровых листьев;– 4 гвоздики;– 1 столовая ложка молотого перца;– 3 столовые ложки каменной соли;– 1 столовая ложка молотой корицы;– 0,5 стакана яблочного уксуса;– 4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Помойте помидоры, удалите плодоножки и испорченные частички помидоров. Разрежьте помидоры и перемелите на домашнем комбайне или ручной мясорубке. Добавьте к помидорной массе все специи и начните готовить. Накройте крышкой до кипения. После закипания снимите крышку и проварите их еще 1,5 часа, пока из них не выпарится вода. Перемешивайте примерно каждые пол часа. В зависимости от сочности помидоров и желаемой консистенции кетчупа такой соус можно варить до 7 часов. Чем дольше варить помидоры, тем гуще будет кетчуп. Когда помидоры загустеют, добавьте очищенный и нарезанный на мелкие кубики лук и проварите вместе с помидорами еще 1 час. По желанию пропустите кетчуп через сито, но если хотите сохранить неоднородную консистенцию, то можно пропустить этот этап. Разлейте соус в простерилизованные банки и плотно закрутите.

Варенье из огурцов и кабачков

Время : 30 минут + 20 минут на пастеризацию

: 30 минут + 20 минут на пастеризацию Порций: 4

– 1 килограмм огурцов;– 1 килограмм желтых кабачков;– 300 грамм сахара;– 4 упаковки желе с лимонным или ананасовым вкусом.

Приготовление:

Промытые огурцы и кабачки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Выложите их в большую кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и перемешайте. Варите под крышкой на медленном огне, овощи должны развариться и пустить сок. Это займет около 30 – 40 минут. Снимите овощи с огня, всыпьте желе, помешивайте, пока оно не растворится. Горячее варенье переложите в пастеризованные, сухие банки и накройте крышками. Налейте в кастрюлю горячую воду, оставьте несколько сантиметров. Доведите воду до кипения, на дно кастрюли выложите кухонное полотенце и поставьте туда банки с вареньем. Через 20 минут отставьте банки из воды, плотно закрутите их и поставьте вверх дном.

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