Лучшая консервация июля: эти рецепты лучше сохранить, чтобы не забыть сделать

10 июля 2024, 12:34
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Июль – разгар сезона закруток. Здесь и соусы, и варенье и даже огурцы.

Тот, кто позаботился о наполнении своей кладовой летом, сможет не переживать о холодных зимних днях, сообщает Вкусно 24. Есть несколько закруток, которые обязательно следует сделать в июле.

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Варенье из малины

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм малины;
– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

  1. В начале чистую малину нужно перебрать, чтобы не было листочков.
  2. Высыпьте ягоды в кастрюлю с толстым дном и, помешивая, нагревайте до выделения сока (5 – 10 минут).
  3. Затем добавьте сахар и продолжайте варить до полного растворения.
  4. Во время жарки ягод пену нужно собирать.
  5. Через 15 минут разлейте горячее малиновое варенье в чистые ошпаренные банки.
  6. Прикройте крышками.
  7. Все банки с малиновым вареньем нужно пастеризовать в течение 10 минут.
  8. Готовое варенье плотно закупорьте.

Домашний соус

  • Время: 4 часа
  • Порций: 14 банок по 330 миллилитров
Ингредиенты:
– 10 килограммов сладких помидоров;
– 1,5 килограмма лука;
– 15 зерен душистого перца;
– 8 лавровых листьев;
– 4 гвоздики;
– 1 столовая ложка молотого перца;
– 3 столовые ложки каменной соли;
– 1 столовая ложка молотой корицы;
– 0,5 стакана яблочного уксуса;
– 4 столовые ложки сахара.

Приготовление:

  1. Помойте помидоры, удалите плодоножки и испорченные частички помидоров.
  2. Разрежьте помидоры и перемелите на домашнем комбайне или ручной мясорубке.
  3. Добавьте к помидорной массе все специи и начните готовить. Накройте крышкой до кипения.
  4. После закипания снимите крышку и проварите их еще 1,5 часа, пока из них не выпарится вода. Перемешивайте примерно каждые пол часа.
  5. В зависимости от сочности помидоров и желаемой консистенции кетчупа такой соус можно варить до 7 часов. Чем дольше варить помидоры, тем гуще будет кетчуп.
  6. Когда помидоры загустеют, добавьте очищенный и нарезанный на мелкие кубики лук и проварите вместе с помидорами еще 1 час.
  7. По желанию пропустите кетчуп через сито, но если хотите сохранить неоднородную консистенцию, то можно пропустить этот этап.
  8. Разлейте соус в простерилизованные банки и плотно закрутите.

Варенье из огурцов и кабачков

  • Время: 30 минут + 20 минут на пастеризацию
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 1 килограмм желтых кабачков;
– 300 грамм сахара;
– 4 упаковки желе с лимонным или ананасовым вкусом.

Приготовление:

  1. Промытые огурцы и кабачки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Выложите их в большую кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и перемешайте.
  3. Варите под крышкой на медленном огне, овощи должны развариться и пустить сок. Это займет около 30 – 40 минут.
  4. Снимите овощи с огня, всыпьте желе, помешивайте, пока оно не растворится.
  5. Горячее варенье переложите в пастеризованные, сухие банки и накройте крышками.
  6. Налейте в кастрюлю горячую воду, оставьте несколько сантиметров. Доведите воду до кипения, на дно кастрюли выложите кухонное полотенце и поставьте туда банки с вареньем.
  7. Через 20 минут отставьте банки из воды, плотно закрутите их и поставьте вверх дном.

Так просто готовить: рецепт огурцов на зиму.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська