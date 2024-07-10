Той, хто подбав про наповнення своєї комори влітку, зможе не переживати про холодні зимові дні, повідомляє Смачно 24. Є кілька закруток, які обов'язково слід зробити у липні.

До теми Закрутка з вашого дитинства: рецепт огіркового салату "Ніжинський"

Варення з малини

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. На початку чисту малину потрібно перебрати, щоб не було листочків.
  2. Висипте ягоди в каструлю з товстим дном і, помішуючи, нагрівайте до виділення соку (5 – 10 хвилин).
  3. Потім додайте цукор і продовжуйте варити до повного розчинення.
  4. Під час смаження ягід піну потрібно збирати.
  5. Через 15 хвилин розлийте гаряче малинове варення в чисті ошпарені банки.
  6. Прикрийте кришками.
  7. Всі банки з малиновим варенням потрібно пастеризувати протягом 10 хвилин.
  8. Готове варення щільно закупорте.

Домашній соус

  • Час: 4 години
  • Порцій: 14 банок по 330 мілілітрів

Приготування:

  1. Помийте помідори, видаліть плодоніжки та зіпсуті частинки помідорів.
  2. Розріжте помідори і перемеліть на домашньому комбайні або ручній м’ясорубці.
  3. Додайте до помідорової маси всі спеції і почніть готувати. Накрийте кришкою до кипіння.
  4. Після закипання зніміть кришку і проваріть їх ще 1,5 години, поки з них не випарується вода. Перемішуйте приблизно кожні пів години.
  5. Залежно від соковитості помідорів і бажаної консистенції кетчупу такий соус можна варити до 7 годин. Чим довше варити помідори, тим густішим буде кетчуп.
  6. Коли помідори загуснуть, додайте очищену і нарізану на дрібні кубики цибулю і проваріть разом з помідорами ще 1 годину.
  7. За бажанням пропустіть кетчуп через сито, але якщо хочете зберегти неоднорідну консистенцію, то можна пропустити цей етап.
  8. Розлийте соус в простерилізовані банки та щільно закрутіть.

Варення з огірків та кабачків

  • Час: 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Промиті огірки і кабачки почистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
  2. Викладіть їх у велику каструлю з товстим дном, засипте цукром і перемішайте.
  3. Варіть під кришкою на повільному вогні, овочі повинні розваритися і пустити сік. Це займе близько 30 – 40 хвилин.
  4. Зніміть овочі з вогню, всипте желе, помішуйте, поки воно не розчиниться.
  5. Гаряче варення перекладіть в пастеризовані, сухі банки та накрийте кришками.
  6. Налийте в каструлю гарячу воду, залиште кілька сантиметрів. Доведіть воду до кипіння, на дно каструлі викладіть кухонний рушничок та поставте туди банки з варенням.
  7. Через 20 хвилин відставте банки з води, щільно закрутіть їх і поставте догори дном.