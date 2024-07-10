Той, хто подбав про наповнення своєї комори влітку, зможе не переживати про холодні зимові дні, повідомляє Смачно 24. Є кілька закруток, які обов'язково слід зробити у липні.

До теми Закрутка з вашого дитинства: рецепт огіркового салату "Ніжинський"

Варення з малини

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм малини;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

На початку чисту малину потрібно перебрати, щоб не було листочків. Висипте ягоди в каструлю з товстим дном і, помішуючи, нагрівайте до виділення соку (5 – 10 хвилин). Потім додайте цукор і продовжуйте варити до повного розчинення. Під час смаження ягід піну потрібно збирати. Через 15 хвилин розлийте гаряче малинове варення в чисті ошпарені банки. Прикрийте кришками. Всі банки з малиновим варенням потрібно пастеризувати протягом 10 хвилин. Готове варення щільно закупорте.

Домашній соус

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 14 банок по 330 мілілітрів

Інгредієнти:

– 10 кілограмів солодких помідорів;

– 1,5 кілограма цибулі;

– 15 зерен запашного перцю;

– 8 лаврових листків;

– 4 гвоздики;

– 1 столова ложка меленого перцю;

– 3 столові ложки кам'яної солі;

– 1 столова ложка меленої кориці;

– 0,5 склянки яблучного оцту;

– 4 столові ложки цукру.

Приготування:

Помийте помідори, видаліть плодоніжки та зіпсуті частинки помідорів. Розріжте помідори і перемеліть на домашньому комбайні або ручній м’ясорубці. Додайте до помідорової маси всі спеції і почніть готувати. Накрийте кришкою до кипіння. Після закипання зніміть кришку і проваріть їх ще 1,5 години, поки з них не випарується вода. Перемішуйте приблизно кожні пів години. Залежно від соковитості помідорів і бажаної консистенції кетчупу такий соус можна варити до 7 годин. Чим довше варити помідори, тим густішим буде кетчуп. Коли помідори загуснуть, додайте очищену і нарізану на дрібні кубики цибулю і проваріть разом з помідорами ще 1 годину. За бажанням пропустіть кетчуп через сито, але якщо хочете зберегти неоднорідну консистенцію, то можна пропустити цей етап. Розлийте соус в простерилізовані банки та щільно закрутіть.

Варення з огірків та кабачків

Час : 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію

: 30 хвилин + 20 хвилин на пастеризацію Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 кілограм жовтих кабачків;

– 300 грамів цукру;

– 4 упаковки желе із лимонним або ананасовим смаком.

Приготування:

Промиті огірки і кабачки почистіть від шкірки та наріжте дрібними кубиками. Викладіть їх у велику каструлю з товстим дном, засипте цукром і перемішайте. Варіть під кришкою на повільному вогні, овочі повинні розваритися і пустити сік. Це займе близько 30 – 40 хвилин. Зніміть овочі з вогню, всипте желе, помішуйте, поки воно не розчиниться. Гаряче варення перекладіть в пастеризовані, сухі банки та накрийте кришками. Налийте в каструлю гарячу воду, залиште кілька сантиметрів. Доведіть воду до кипіння, на дно каструлі викладіть кухонний рушничок та поставте туди банки з варенням. Через 20 хвилин відставте банки з води, щільно закрутіть їх і поставте догори дном.

Так просто готувати: рецепт огірків на зиму.